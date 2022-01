Zenit bestätigt: Bayer angelt sich Azmoun schon im Winter

Nachdem Bayer Leverkusen am Samstag Nadiem Amiri grünes Licht für einen Wechsel zum CFC Genua gegeben hat, steht die Verpflichtung eines neuen Spielers für die Werkself fest: Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Mittelfeldspieler, sondern um Zenits Mittelstürmer Sardar Azmoun.

"RMC Sport" hatte am Samstag berichtet, dass der Wintertransfer Azmouns von Zenit St. Petersburg zu Bayer Leverkusen bereits perfekt ist. Am späten Sonntagnachmittag bestätigte der russische Klub die Meldung, ohne weitere Details zu nennen.

Azmoun hatte sich bereits vor acht Tagen ab dem Sommer ablösefrei an den Bundesligisten gebunden. Für den vorzeitigen Wechsel zahlt Bayer einen kleinen einstelligen Millionenbetrag. Azmoun-Ersatz Yuri Alberto von Internacional Porto Alegre befindet sich bereits auf dem Weg zu Zenit.

Alario wird nicht in dieser Saison gehen - Kein direkter Ersatz für Amiri

Azmoun kommt also, Strafraumstürmer Lucas Alario wird aber trotz diverser Anfragen aus dem In- und Ausland in dieser Saison Bayer nicht verlassen. Das liegt auch daran, dass der Bundesligist seinen Kader nach der Abgabe von Nadiem Amiri zum CFC Genua nicht ausdünnen möchte.

Einen direkten Ersatz für den zentralen Mittelfeldspieler wird Bayer entgegen den bisherigen Absichten nicht mehr verpflichten. Der Deal mit Eric Junior Dina Ebimbe (21) von PSG ist definitiv geplatzt. Auch der kurzfristig in Frankreich als Ersatz-Kandidat für eine Leihe gehandelte Tanguy Ndombelé von Tottenham Hotspur ist kein Thema.

BVB-Spiel kommt für Azmoun zu früh - Tapsoba fehlt

Bayer wird die Kaderstärke mit Azmouns Verpflichtung halten. Am kommenden Sonntag im Spitzenspiel gegen den BVB dürfte dieser allerdings noch nicht zum Spieltagsaufgebot der Werkself gehören. Schließlich ist Azmoun nach einer COVID-19-Infektion und nach einer Muskelverletzung nicht in optimaler Verfassung.

Definitiv wird Trainer Gerardo Seoane in Dortmund auf Edmond Tapsoba verzichten müssen. Der Innenverteidiger qualifizierte sich mit Burkina Faso durch einen 1:0-Sieg gegen Tunesien fürs Afrika-Cup-Halbfinale am Donnerstag und damit auch für das Endspiel oder das Spiel um Platz 3 am Sonntag. Somit steht der Abwehrspieler dem Tabellendritten frühestens im nächsten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 12. Februar zur Verfügung.