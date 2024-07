Zembrod und Fießer verstärken Toppmöllers Trainerteam

Mit Xaver Zembrod und Jan Fießer verpflichtet die Eintracht rechtzeitig zum Trainingsauftakt auf dem Platz an diesem Mittwoch zwei neue Co-Trainer. Einer davon ist ein alter Bekannter von Cheftrainer Dino Toppmöller.

Neuer Co in Frankfurt: Jan Fießer. IMAGO/Passion2Press

Der Name Zembrod geisterte in Frankfurt schon länger umher. Bereits im Laufe der Rückrunde zeichnete sich ab, dass das Trainerteam um Toppmöller zur neuen Saison mit einem erfahrenen Mann ergänzt werden soll, um den Chefcoach zu entlasten. Der 57-jährige Zembrod ist eine naheliegende Lösung, da er mit Toppmöller bereits in Leipzig und bei Bayern München zusammengearbeitet hat. Seinerzeit fungierten beide unter Julian Nagelsmann als Co-Trainer.

Fießer kehrt zur Eintracht zurück

Zudem wird nach kicker-Informationen Jan Fießer zur Eintracht zurückkehren. Der 37-Jährige spielte schon in der Jugend für die SGE, später arbeitete er als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Hessen, coachte unter anderem die U 17. In den vergangenen Jahren wirkte er unter Thomas Letsch (55) zunächst bei Vitesse Arnheim als Co-Trainer, 2022 heuerten sie gemeinsam beim VfL Bochum an. Anfang April trennte sich der VfL von dem Trainerduo.

Toppmöller brachte vor einem Jahr Erwin Bradasch (43) und Stefan Buck (43) als Co-Trainer mit. Bisher ist nicht bekannt, ob angesichts der Verpflichtungen von Zembrod und Fießer einer der beiden aus dem Trainerteam ausscheidet. Da nach den Leistungstests am Montag und Dienstag bereits am Mittwoch die erste Einheit auf dem Platz stattfindet, dürften die Entscheidungen bis dahin kommuniziert werden. Darüber hinaus sind auch Veränderungen im Analystenteam geplant.

Gerüchte um Schwegler und Fernandes

Die "Frankfurter Rundschau" berichtet zudem von Gedankenspielen, einen neuen Posten (Technischer Direktor) als Bindeglied zwischen dem Profi- und Trainerteam, Sportdirektor Timmo Hardung (34) und Sportvorstand Markus Krösche (43) zu schaffen.

Mögliche Kandidaten seien unter anderem die Frankfurter Ex-Profis Gelson Fernandes (37) und Pirmin Schwegler (37). Fernandes fungiert bei der FIFA als Direktor für Afrika, Schwegler bei der TSG Hoffenheim als Direktor Profifußball. Fraglich ist allerdings, ob diese Namen nicht zu groß sind für eine Position unterhalb des Sportdirektors.