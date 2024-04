Zeitz und der Aufstiegsfrust: "Da brauchen wir gar nicht drüber reden"

Der 1. FC Saarbrücken hat sich die ohnehin nur noch kleine Chance auf die 2. Bundesliga durch eine 0:1-Niederlage gegen Halle kaputtgemacht. Zeit für Klartext.

Der Frust war gewaltig. "Wir haben gegen 1860 eine richtig schlechte zweite Halbzeit gespielt, gegen Essen eine richtig schlechte erste Halbzeit und haben dann heute scheinbar gedacht, dass wir mal beide schlecht spielen", sagt Manuel Zeitz über die Heimschlappe gegen den Abstiegskandidaten aus Sachsen-Anhalt, durch den sein Klub nun sieben Punkte Rückstand auf Rang drei hat - bei noch drei ausstehenden Spielen. Gegenüber der Saarbrücker Zeitung legte der Kapitän angesichts der unzureichenden Leistung nach: "Wir sind so weit weg von der 2. Liga, da brauchen wir gar nicht drüber reden."

Zu was der für höhere Ansprüche ausgelegte Kader im Stande ist, bewies der FCS in dieser DFB-Pokalsaison. Bekanntermaßen war dort erst im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) Endstation, in der Drittliga-Tabelle allerdings kamen die Remiskönige (15 Unentschieden) nie wirklich da an, wo sie sich selbst eigentlich seit Jahren sehen: In den oder zumindest in der Nähe der Aufstiegsplätze. Dass mit den Angreifern Patrick Schmidt und Sebastian Jacob sowie dem 2022 von 1860 München spektakulär losgeeisten Mittelfeldspieler Richard Neudecker drei potenzielle Säulen langfristig in dieser Spielzeit ausfielen, gehört allerdings auch zur Wahrheit.

Gaus hört auf, Kerber geht - und was macht Ziehl?

Trotzdem stellt sich im Sommer einmal aufs Neue die Frage, wie die Saarländer ihren Kader für die kommende Saison rüsten. Nicht mit dabei sein wird Marcel Gaus, der seine Karriere beendet. Und auch der Weggang von Toptalent Luca Kerber (geht nach Heidenheim) steht schon fest. Und dann ist da neben den üblichen auslaufenden Verträgen auch noch die Frage, ob Cheftrainer Rüdiger Ziehl in seiner Doppelfunktion als Coach und Kaderplaner weitermacht?

Wer auch immer die künftige Mannschaft zusammenstellt, hat zumindest durch den tiefen Pokal-Run etwas größeren Spielraum, wenngleich die rund 6,5 Millionen Euro zum Teil in die Infrastruktur fließen sollen - Stichwort Rasen.

Ein paar Euro obendrauf könnten kommen, wenn der FCS seiner Favoritenrolle im Landespokal gerecht wird. Dort geht es am Dienstag gegen Saarlandligist Hertha Wiesbach, im Finale steht bereits der klassentiefere FC Homburg. "Wir müssen die Saison jetzt anständig zu Ende bringen und wenn möglich den Saarlandpokal gewinnen", weiß Zeitz. Denn: "Mehr wird es in diesem Jahr nicht."