Zeitpunkt des Flick-Rauswurfs während WM-Finale: "Verwundert und verärgert"

Kurz vor dem historischen WM-Erfolg von Deutschlands Basketballern crashte der DFB die Party mit seiner Pressemitteilung über die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick. Dafür muss sich der Verband jetzt Kritik anhören.

Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Patrick Femerling hat den Zeitpunkt der Verkündung des Rauswurfs von Bundestrainer Hansi Flick stellvertretend für viele andere, die das Timing des DFB mindestens fragwürdig empfanden, angeprangert. Dass die Entscheidung des DFB am Sonntag kurz vor Deutschlands Titelgewinn bei der Basketball-Weltmeisterschaft veröffentlicht wurde, habe ihn "verwundert und verärgert", sagte der frühere Center in einem Interview des "rbb24 Inforadio".

"Meine persönliche, ehrliche Meinung: Ich fand das einfach ein bisschen frech, weil das so ein großer Sportmoment war", sagte Femerling, der 2002 selbst die Bronzemedaille bei einer WM mit der DBB-Auswahl gewonnen hatte. "Dass man in dem Moment, wo eine andere Mannschaft sich so aufgeopfert und so einen Erfolg hat, da dazwischen schießt - ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt -, ist einfach schade."

Im Finale hatte Deutschland Serbien mit 83:77 geschlagen und zum ersten Mal den Titel gewonnen. Flick war nach dem 1:4 der DFB-Elf gegen Japan von seinem Amt entbunden worden. "Das ist unnötig, dass man die verdiente Aufmerksamkeit ein bisschen ablenkt mit einer Meldung, die A negativ ist, und B vom Timing her einfach schlecht ist", sagte Femerling.

Der DFB platzt in die Crunchtime beim WM-Finale

Der zeitliche Ablauf zeugt zumindest von wenig Fingerspitzengefühl in den Reihen des DFB. Die Pressemitteilung des Verbands datiert vom Sonntag 16.20 Uhr. Um 16.27 Uhr liefen die ersten Meldungen über Flicks Entlassung über die Agenturen. Zu diesem Zeitpunkt kämpften die Basketballer gerade in der Crunchtime des letzten Viertels in dem engen Spiel gegen die Serben um die Goldmedaille.

Um 16.39 Uhr stand der historische Erfolg fest und doch gehörte den Basketballern um Schröder und Co. damit nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit, da die Nationalelf kurz vor der Heim-EM plötzlich auf Trainersuche war. Die Kritik und das Unverständnis in den sozialen Medien über den DFB war entsprechend groß.