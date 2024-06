Zeitplan, TV und Streaming der Rad-DM 2024

Am Wochenende entscheidet sich bei den deutschen Meisterschaften, wer ein Jahr lang das Trikot des deutschen Meisters tragen darf. Wann sind die Rennen und wer überträgt im TV und via Stream?

Zum ersten Mal werden bei einer Elite-DM auch die Straßenrennen der Nachwuchsklassen ausgetragen. So werden an den drei Tagen rund 1000 Sportler in Donaueschingen und Bad Dürrheim, wo die Meisterschaften heuer zum zweiten Mal in Folge ausgetragen werden, erwartet.

Freitag, 21. Juni 2024

12:30 bis 17:20 Uhr: Start Einzelzeitfahren (30,6 Kilometer und 250 Höhenmeter) Frauen U 23; im Anschluss Elite Frauen, Männer U 23 und Elite Männer

Samstag, 22. Juni

10:45 Uhr: Neutraler Start Straßenrennen Frauen, 134,2 km, 1.760 hm

10:50 Uhr: Neutraler Start Straßenrennen U 19 (W), 76,7 km, 990 hm

14:30 Uhr: Neutraler Start Straßenrennen U 17 (M) 76,7 km, 990 hm

15:45 Uhr: Start Straßenrennen U 17 (W) 57,5 km, 770 hm

Sonntag, 23. Juni

9:15 Uhr: Start U 15 (M), 32,2 km, 420 hm

9:25 Uhr: Start U 15 (W), 32,2 km, 420 hm

11:05 Uhr: Start U 19 (M), 134,2 km, 1.760 hm

12:00 Uhr: Neutraler Start Straßenrennen Männer, 200,9 km, 2.670 hm

Insgesamt stehen 22 WorldTour-Profis und acht Pro-Kontinental-Fahrer in der Startliste der insgesamt 176 Gemeldeten. Die Mehrzahl der Starter trägt Kontinental-Status.

Wer überträgt die Rad-DM 2024?

Bei der Rad-DM aus Bad Dürrheim werden die Straßenrennen der Elite jeweils vom SWR übertragen. Am Samstag beim Frauenrennen wird ab 12.30 Uhr berichtet. Zudem kann das Event via Mediathek, auf swr.de/sport und auf Youtube verfolgt werden.

Am Sonntag wird bei den Männern ab 15 Uhr berichtet. Zudem kann das Event via Mediathek, auf swr.de/sport und auf Youtube verfolgt werden.