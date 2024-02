Zeitnahe Rückkehr? So ist der Stand bei Omlin und Cvancara

Jonas Omlin und Tomas Cvancara zeigen sich wieder auf dem Trainingsplatz, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Trainer Gerardo Seoane gab ein Update, wie es bei den beiden Langzeitverletzten weitergeht.

Blitzschnell taucht Jonas Omlin ab und fischt selbst die härtesten Schüsse aus den Ecken. Dann wieder segelt er durch den Kasten und lenkt die Bälle um den Pfosten. Alles sieht aus wie ein Torhüter, der bereit ist für einen Bundesligaeinsatz - aber nur auf den ersten Blick. Omlin muss noch einige Schritte gehen, bis er wieder für die Borussia im Kasten stehen kann.

"Jonas hat in dieser Woche erstmals mit dem Team mittrainiert, ist teilintegriert. Grundsätzlich kann er alles wieder machen, Torschüsse, Flanken, nur nicht im vollen Umfang. Er ist von der Verletzung geheilt, aber noch nicht bei der Gesamtbelastung. Er braucht noch ein bisschen Zeit und Geduld, er ist noch nicht der alte Jonas Omlin", sagt Trainer Gerardo Seoane.

März wird es sicher werden, bis das Comeback nach der im September vorgenommenen Schulteroperation tatsächlich näher rückt. Dennoch freut sich Seoane, dass sein etatmäßiger Kapitän jetzt wieder im Kreis der Mannschaftskollegen trainiert. "Es ist auch gut fürs Team, dass er wieder dabei ist", sagt der VfL-Coach.

Cvancara im Lauftraining

Tomas Cvancara zog sich Mitte Januar einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und fehlt den Borussen als wichtige Option auf der Mittelstürmerposition. Der tschechische Nationalspieler war in dieser Woche immerhin wieder mit Laufschuhen auf dem Platz aktiv und drehte seine Runden. "Tomas hat wieder mit dem Lauftraining begonnen und wird jetzt die nächsten Schritte mit dem Ball machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er innerhalb der kommenden zwei Wochen schon wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Aber es ist extrem schmerzabhängig und deswegen möglich, dass es ein bisschen schneller oder langsamer geht", lautet Seoanes Einschätzung.

Im Laufe des Februars wird also auch mit Cvancaras Bundesliga-Comeback nicht zu rechnen sein. Der 23-jährige Angreifer, im Sommer für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag in den Borussia-Park gewechselt, sammelte in seinen bisherigen 13 Bundesligaeinsätzen für die Fohlenelf fünf Scorerpunkte (vier Tore, ein Assist).