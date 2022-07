"Zeitlos modern wie die Raute": HSV präsentiert neues Heimtrikot

Die neue Saison in der 2. Bundesliga steht unmittelbar bevor. Einige Tage vor dem Beginn der neuen Spielzeit hat der Hamburger SV nun sein neues Heimtrikot präsentiert.

Werden in der kommenden Saison mit diesem Trikot auflaufen: Robert Glatzel und Mario Vuskovic. shop.hsv.de

"Genauso zeitlos modern wie die Raute, die seit jeher in den Farben Blau, Weiß und Schwarz erstrahlt, ist auch das neue HSV-Heimtrikot", kündigt der Hamburger SV auf seiner Website das neue Trikot für die Heimspiele in der kommenden Saison an.

Das Trikot von adidas ist wie bereits in den Vorjahren von den Vereinsfarben inspiriert und besticht - neben dem traditionellen Weiß der Heimtrikots - mit einem blau-schwarzen Colourblocking-Design auf Brust und Schultern. Zum Jersey sind die HSV-Spieler in den Heimspielen in traditionellen roten Hosen sowie blauen Stutzen gekleidet.

Im HSV-Shop kann das neue Trikot ohne Spielerflock und DFB-Logo für 89,95 Euro erworben werden. Für einen Namen der HSV-Profis müssen zehn Euro extra bezahlt werden, ein eigener Name kostet 15 Euro zusätzlich.