Zeitgleich: Doppelsieg für Hütter und Brignone - Weidle mit Rückstand

Das gibt es in den Speed-Disziplinen selten: Beim Super G in Garmisch Partenkirchen teilten sich Federica Brignone und Cornelia Hütter zeitgleich Rang eins. Kira Weidle verpasste den Sprung in die Top ten deutlich.

Die Italienerin Brignone und die Österreicherin Hütter benötigten auf der Kandahar jeweils 1:18,19 Minuten und sicherten sich damit beide Rang eins. Platz drei ging an Hütters Landfrau Tamara Tippler.

Kira Weidle hatdagegen im letzten Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Peking das beste Super-G-Ergebnis ihrer Karriere klar verpasst. Bei ihrem Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen fuhr die Starnbergerin am Sonntag mit 1,70 Sekunden Rückstand auf Platz 20. Vergangene Woche hatte die 25-Jährige mit Rang zwölf in Cortina d'Ampezzo ihr bestes Resultat in dieser Speed-Disziplin aufgestellt. Die übrigen deutschen Starterinnen Carina Stuffer und Nadine Kapfer belegten die Ränge 32 und 33.

Doch Rang vier am Samstag in der Abfahrt nährt Hoffnungen auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Es gebe "definitiv wichtigere Rennen in der Saison", bei denen man auf dem Podest landen wolle. Eines davon findet am 15. Februar rund 100 Kilometer entfernt von Peking statt - dann steht im Yanqing National Alpine Ski Centre die Abfahrt der Frauen auf dem Programm. Dass Weidle Großereignisse kann, hat sie mit ihrem zweiten Platz bei der WM in Cortina d'Ampezzo bereits bewiesen.

"Eine Damen- und eine Herrenmedaille, das ist unser Minimumziel", hatte Alpinchef Wolfgang Maier als Ziel für die Spiele ausgegeben. Nach den bisherigen Leistungen ruhen die Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes dabei vor allem auf den Technikern Lena Dürr und Linus Straßer - und Kira Weidle.

