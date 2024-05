Zeitfahren und Bergankunft: Sorgt Pogacar für die Vorentscheidung?

Das Wochenende dürfte eine entscheidende Rolle für den Sieg beim diesjährigen Giro d'Italia spielen. Nutzt Tadej Pogacar die Chance? Oder können die Konkurrenten dem Slowenen Zeit abknüpfen?

Die Veranstalter haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am Samstag steht das zweite Zeitfahren über flache 31,2 Kilometer von Castiglione delle Stiviere nach Desenzano del Garda an, am Sonntag muss dann der gefürchtete Mortirolo erklommen werden, ehe der schwere Schlussanstieg hinauf nach Livigno auf 2385 Metern ansteht.

Zwei Etappen, die eine entscheidende Rolle im Kampf um den Gesamtsieg spielen dürften. Und damit wie gemalt sind für Tadej Pogacar. Der Slowene vom Team UAE Emirates dominiert den Giro bisher nach Belieben, fährt seit der 2. Etappe im Rosa Trikot und machte dabei nicht im Geringsten den Anschein, an seine Leistungsgrenzen gegangen zu sein. Seinen derzeitigen Vorsprung von 2:40 Minuten fuhr Pogacar beim ersten Zeitfahren heraus. Zur zweiten Zwischenzeit hatte der zweimalige Toursieger am vorvergangenen Freitag nach einem Defekt noch gehörigen Rückstand, fuhr dann aber im folgenden Anstieg nach Casaglia seine Konkurrenten in Grund und Boden. Am Ende hatte er 17 Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, sämtliche Klassementfahrer distanzierte er um mindestens mehr als eine Minute.

Doch dieses Mal ist die Strecke nahezu brettflach, insgesamt nur 100 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Ein Profil, das Ganna mehr entgegenkommt - der Italiener wird heute alles dafür geben, um unweit seines Geburtsorts Verbania (Piemont) den Sieg einzutüten. Für die Gesamtklassementfahrer dürfte es aber nur darum gehen, möglichst wenig Zeit auf Pogacar zu verlieren.

Vier Hochgebirgsetappen ab Sonntag

Und am Sonntag? Da müssen die Karten dann wohl endgültig auf den Tisch. Bisher hat es bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt noch keine großen Attacken oder Solofluchten am Berg gegeben. Allerdings gab es bisher dazu nur wenig Gelegenheiten, und bei den beiden Bergetappen kontrollierte Pogacar das Geschehen.

Beginnend mit der 15. Etappe am Sonntag stehen in der letzten Woche aber gleich vier Hochgebirgsetappen an. Mit der lediglich als "hügelig" eingestuften 19. Etappe von Mortegliano nach Sappada sind in der letzten Wochen sogar noch knapp 20.000 Höhenmeter zu überwinden. Genügend, um um noch zwischen Sieg und Niederlage zu entscheiden. Da am Montag ein Ruhetag ansteht, sollten Pogacars Konkurrenten am Sonntag attackieren, um noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben. Wenn aber Pogacar, in Italien bereits liebevoll der "Rosarote Panther" genannt, seinen Vorsprung verteidigen oder gar ausbauen sollte, wird es schwer, ihn bis Rom noch von Rang eins zu verdrängen. Denn dann könnte er seine bisher praktizierte Zurückhaltung am Berg fortführen, wäre nicht gezwungen, alle Attacken zu kontern, sondern wäre in der komfortablen Lage, seine Konkurrenten lediglich kontrollieren zu müssen.

Und die Schlussanstiege der nach dem Ruhetag anstehenden beiden Hochgebirgstappen dürften nicht anspruchsvoll genug sein, um für allzu große Abstände zu sorgen. Spannend könnte es aber auf der 19. Etappe werden, die etwas unter dem Radar läuft, auf der aber eine konzertierte Attacke der Klassementfahrer durchaus noch für Verschiebungen sorgen könnte. Und vor allem für schwere Beine einen Tag später, wenn der Monte Grappa zweimal überquert werden muss. Danach geht es in die rasante und anspruchsvolle Abfahrt hinab nach Bassano del Grappa. Spätestens am Samstagabend wird der Giro-Sieger 2024 feststehen.