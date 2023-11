Zeit zum Rhythmuswechsel - Welches Signal sendet Xabi Alonso an Hincapie?

Leverkusens Startelf in der Liga ist bisher fast eine geschlossene Gesellschaft. Jetzt spräche viel dafür, dass Piero Hincapie in diese rutscht. Klar ist: Spätestens im neuen Jahr muss Trainer Xabi Alonso bei der Rotaton einen Rhythmuswechsel vornehmen.

Bislang muss sich Piero Hincapie in Geduld üben. Nach seinem im Juni erlittenen Mittelfußbruch findet sich der Ecuadorianer in der Rolle des Herausforderers wieder. Denn nach dem phänomenalen Aufstieg von Odilon Kossounou zum Leistungsträger sind alle drei Plätze in der Innenverteidigung fest vergeben. Dort sind auch Edmond Tapsoba, der für Kossounou in der Dreierkette von rechts nach links wechselte, und Abwehrchef Jonathan Tah gesetzt. Doch jetzt darf sich Hincapie erstmals zumindest berechtigte Hoffnungen machen, in der Liga an Stelle von Tapsoba zu beginnen.

Den Nationalspieler von Burkina Faso vertrat der WM-Teilnehmer vor der Länderspielperiode bei Qarabag Agdam (1:0) sowie gegen Union Berlin (4:0), als Tapsoba wegen einer Operation an der Mittelhand fehlte. Auch beim WM-Qualifikationsspiel gegen Guinea-Bissau (1:1) war der 24-Jährige noch nicht dabei, der erst am Dienstag beim 3:0 gegen Äthiopien sein Comeback über 90 Minuten feierte.

Hincapie diesmal ohne Länderspieleinsatz

Tapsoba wird sich demnach am Donnerstag spielfit in Leverkusen auf dem Trainingsplatz zurückmelden, während Hincapie dies bereits am Dienstag tat. Wegen einer Gelbsperre war der Linksfuß vorzeitig aus Südamerika zurückgekehrt und geht daher erstmals nicht mit dem Handicap eines Länderspieleinsatzes von Dienstag auf Mittwoch inklusive Interkontinental-Flug nach Europa in die Vorbereitung auf das erste Bundesligaspiel nach einer Abstellungsperiode.

Kein zu unterschätzender Faktor. "Die Länderspiele von Dienstag auf Mittwoch sind immer eine große Belastung für die Südamerikaner", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes, der Hincapie einen klaren Aufwärtstrend attestiert.

"Gegen Union hat man gesehen, dass er besser in den Rhythmus kommt. Das ist wichtig, weil er durch seine Verletzung eine lange Pause hatte. Da hat er richtig gut gespielt", sagt Rolfes, der aber darauf hinweist, dass der Linksfuß in der Europa League, im DFB-Pokal und der Nationalmannschaft schon einige Partien bestritten habe.

Rolfes: Konkurrenzkampf ein Erfolgsfaktor

Bei dem Kämpfer sieht der Geschäftsführer die notwendige Mentalität vorhanden. "In einer Saison gibt es immer unterschiedliche Phasen und der Konkurrenzkampf bei uns ist hoch, aber Piero zeigt die richtige Einstellung, ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft", betont Rolfes.

Aus Sicht des Klubs ist die hohe Leistungsdichte in der Breite, durch die die Belastung verteilt werden kann, ein Erfolgsfaktor. Rolfes betont: "Das sind gute Voraussetzungen, auf hohem Niveau lange spielen zu können." Vorausgesetzt, es gelingt, die auf ihre Chance lauernden Akteure bei Laune zu halten.

Für Hincapie, der mit der Situation professionell umgeht, wird Xabi Alonsos Entscheidung als Signal dafür dienen, wie nahe er wirklich an der ersten Elf ist, die der Baske bislang unverändert in der Bundesliga auflaufen ließ, wenn es denn möglich und physisch vernünftig war.

Um jetzt einen Startelfplatz in der Liga anzugreifen, sind die Voraussetzungen aus Hincapies Sicht so gut wie noch nie in dieser Saison. Und für Xabi Alonso stellt die Konstellation die Chance dar, einen Rhythmuswechsel vorzunehmen, was seine Rotation betrifft.

Rotation wohl gefragt - spätestens ab dem neuen Jahr

Dies wird ab dem neuen Jahr ohnehin nötig sein, wenn er in der K.-o.-Phase der Europa League nicht mehr mit einer besseren B-Elf und bis zu acht Reservisten antreten dürfte. Dann wird der Spanier auch international eine Top-Mannschaft benötigen, die vielleicht nur auf drei oder vier Positionen gegenüber der Bundesliga-Elf verändert wird.

Die Konsequenz daraus wäre, dass Xabi Alonso auch in der Liga regelmäßig dem einen oder anderen 1-b-Profi eine Chance geben muss, weil sonst seine bisherige Standard-Elf im Dauerstress mangels Frische oder aufgrund von Verletzungen einem Einbruch erliegen dürfte.

Auch wenn an dem extrem spielstarken Tapsoba als Startelfspieler grundsätzlich kein Weg vorbeigeht, wäre Hincapies Einsatz in Bremen das passende Signal, um die Wertigkeit der mit den Hufen scharrenden Reservisten wie Robert Andrich, Amine Adli oder eben Hincapie zu dokumentieren.