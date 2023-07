"Zeit ist reif für ein Liga-Highlight": Bayern empfängt Frankfurt in der Allianz Arena

Am 4. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt ist es so weit: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte findet ein Bundesliga-Spiel der Bayern-Frauen in der Allianz Arena statt.

In der Münchner Allianz Arena wird Mitte Oktober erstmals ein Spiel der Frauen-Bundesliga stattfinden. IMAGO/Picture Point LE