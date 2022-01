Zeit in L.A. vorbei: Rondo wechselt nach Cleveland

Rajon Rondo bricht seine Zelte in Los Angeles ab. Der Aufbauspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Cleveland Cavaliers.

Über den komplizierten Deal mit drei betroffenen Teams informierten die Cavaliers am Montag. Der 35 Jahre alte Rondo, 2008 Meister mit den Boston Celtics und 2020 Champion mit den Lakers, wird das Team von Superstar LeBron James damit nicht auf dem Weg zu einem möglichen weiteren Titel begleiten können. Neben den Lakers und den Cavaliers waren auch die New York Knicks in den Deal verwickelt. Rondo soll in Cleveland die Nummer eins tragen.

Der Aufbauspieler spielte in L.A. zuletzt keine große Rolle mehr, seine besten Zeiten sind längst vorbei, diese erlebte er nämlich zu Beginn seiner Karriere bei den Boston Celtics, wo er bis 2015 spielte. Anschließend war er bei einigen Franchises aktiv, unter anderem die Dallas Mavericks waren dabei.

2020 gelang ihm dann mit den Lakers noch einmal der große Wurf und Rondo schaffte es in den Play-offs durchaus das ein oder andere Mal zu überzeugen. In dieser Saison stand er in 18 Spielen für Los Angeles im Schnitt 16,1 Minuten auf dem Feld, dabei erzielte er nur 3,1 Punkte.