Zeit für Fußball und Begeisterung: Auf geht’s zur Heim-EM

Die Weltmeisterschaft 2018 fand in Russland statt. Das paneuropäische Turnier 2021 wurde von der Corona-Pandemie überschattet. Die Winter-WM 2022 in Katar stand im Zeichen politischer Debatten über Menschenrechtsverletzungen und kulturelle Gegensätze. Jetzt schlägt die Stunde der EUR0 2024 in Deutschland.

Es ist angerichtet: Am Freitagabend startet die Europameisterschaft 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München. IMAGO/SNA