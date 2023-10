Zeit für den Schnurrbart: Colts-Rookie Richardson fällt lange aus

Rookie-Quarterback Anthony Richardson wird den Indianapolis Colts für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 21-Jährige hat sich eine Schulterverletzung zugezogen.

Richardson hatte die Verletzung am Sonntag beim 23:16-Sieg über die Tennessee Titans erlitten, als er bei einem Option Play selbst mit dem Ball gelaufen war. Nach dem Tackle war er am Boden liegen geblieben und hatte sich direkt die Schulter seines rechten Wurfarms gehalten. Zunächst war er im blauen Sanitätszelt behandelt und später dann von den Betreuern in die Kabine gebracht worden. Am Montag folgte die Diagnose: Richardson hat sich eine Gelenkverstauchung dritten Grades in seiner Schulter zugezogen und wird laut NFL-Insider Ian Rapoport mindestens einen Monat ausfallen.

Damit wird seine noch junge NFL-Karriere erneut durch eine Verletzung beeinträchtigt. Der Modellathlet war im Draft im April von den Colts vor allem wegen seines enormen Potenzials an vierter Stelle ausgewählt worden und hatte direkt den Starting Job erhalten. Bereits beim zweiten Saisonspiel gegen die Houston Texans hatte Richardson eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte das Spiel nicht beenden. Die darauffolgende Partie gegen die Baltimore Ravens hatte er daraufhin verpasst, war aber in Week 4 wieder zurückgekehrt. Bislang kommt Richardson auf 577 Passing Yards (drei Touchdowns, eine Interception) sowie auf bereits vier Rushing Touchdowns.

Ein kleiner Lichtblick für die Colts, die viel Hoffnung in den vielversprechenden Richardson setzen: In Gardner Minshew verfügt Indianapolis über eine der besten Back-up-Lösungen der NFL. Der 27 Jahre alte Quarterback ist nicht nur für den bekanntesten Schnurrbart der Liga bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, als Ersatzmann abliefern zu können. Sowohl das Spiel gegen die Ravens in Woche 3 als auch die Partie gegen Tennessee, die er am Sonntag zu Ende brachte, hat Minshew mit den Colts gewonnen.

Insgesamt steht Indianapolis damit nach fünf Spielen bei einer überraschend guten Bilanz von 3:2 - und kann künftig auch wieder auf die Dienste von Star-Running-Back Jonathan Taylor setzen. Der 24-Jährige, der in der Offseason noch vehement einen Trade zu einem anderen Team gefordert hatte, unterschrieb zuletzt einen neuen Vertrag bei den Colts und kam gegen Tennessee erstmals in dieser Saison zum Einsatz - allerdings nur in einer Ersatzrolle hinter Zack Moss. Gerade weil in Richardson eine Gefahr im Laufspiel künftig wegbricht, könnte Taylor aber schnell eine größere Rolle einnehmen.