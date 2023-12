"Zeit für den Abschied": Die E3 wird eingestellt

In der Vergangenheit gab es rund um die E3 immer wieder schlechte Nachrichten. Nun zogen die Verantwortlichen einen Schlussstrich: Die Videospielmesse findet nicht mehr statt.

1995 gab es die allererste Ausgabe der Electronic Entertainment Expo (E3). 2021 war ihr letzter Auftritt. Nach zwei Absagen in Folge zogen die Verantwortlichen einen Schlussstrich und verkündeten das Aus der Videospielmesse. "Nach mehr als zwei Jahrzehnten mit der E3 - eine größer als die andere - ist es nun an der Zeit für den Abschied" - mehr gab es zunächst nicht zu lesen.

Über die genauen Gründe wurden keine Angaben gemacht, außer einer kryptischen Äußerung von Stanley Pierre-Louis, CEO Entertainment Software Association (ESA) in einem Interview mit der Washington Post: "Wir wissen, dass es schwierig ist, sich von einer so beliebten Veranstaltung zu verabschieden, aber es ist die richtige Entscheidung angesichts der neuen Möglichkeiten, die unsere Branche hat, um Fans und Partner zu erreichen."

Immer wieder Absagen

In den letzten Jahren rissen die negativen Schlagzeilen über die E3 nicht ab. Immer wieder war die Messe nach dem Ende der COVID-Auflagen als Präsenzveranstaltung geplant worden, doch daraus wurde nichts. Ähnlich wie bei der gamescom kassierte auch das amerikanische Pendant Absagen namhafter Unternehmen. Trotzdem zeigte man sich kämpferisch, so betonte Pierre-Louis gegenüber "Gamesindustry.biz" nach der Absage 2023: "Wir werden auf jeden Fall zuhören und dafür sorgen, dass das, was wir anbieten wollen, diesen Bedürfnissen entspricht, und zu gegebener Zeit werden wir weitere Neuigkeiten mitteilen."

Eine dieser "weiteren Neuigkeiten" war im September jedoch wieder eine schlechte Nachricht. So beendeten Veranstalter ReedPop und die ESA ihre Zusammenarbeit. Das war gleichbedeutend mit dem Aus für das Los Angeles Convention Center als Austragungsort. Seit 1995 war dies die Heimat der E3. Damit war auch für 2024 ungewiss, ob die Messe überhaupt stattfinden würde - Zuletzt wurde über eine komplette Neuausrichtung für 2025 gemunkelt. Die wird es jedoch nicht geben.

Der Status der Leitmesse fällt damit endgültig der gamescom zu, die aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Allerdings stellte das Messeteam in Köln früh die Weichen und trieb nach COVID die "Festivalisierung" der Veranstaltung voran. Eine offensichtlich überlebenswichtige Entscheidung, über die wir hier mit Messeboss Tim Endres gesprochen haben.