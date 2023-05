Zeit, dass sich was dreht

Auch Arsenal hätte das Champions-League-Finale durchaus verdient gehabt. Wolfsburg war in den insgesamt 210 Minuten nicht besser, sondern am Ende etwas cleverer. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Gunnar Meggers.

Die 120 Minuten von London hätten kaum spannender sein können. Am Ende setzte sich das etwas glücklichere Team vor der beeindruckenden Kulisse von mehr als 60.000 Zuschauern im Emirates Stadium von London durch. Auch der FC Arsenal hätte das Finale durchaus verdient gehabt, hatte sogar die besseren Torchancen.

Wolfsburg war in den insgesamt 210 Minuten nicht besser, sondern am Ende etwas cleverer, und profitierte zudem von einem schlimmen Schnitzer kurz vor Ende der Verlängerung. London ist für die Wolfsburgerinnen ein gutes Pflaster für Champions-League-Spiele: Vor genau zehn Jahren gewann der VfL hier zum ersten Mal die Königsklasse - durch ein 1:0 im Finale gegen Olympique Lyon.

Spielerisch ist Barcelona den Wölfinnen überlegen

Von damals sind noch zwei Spielerinnen im Kader: Torhüterin Merle Frohms, die gegen Arsenal mit einer tollen Parade in der Verlängerung den Finaleinzug sicherte, und Alexandra Popp, die mit ihrem Kopballtor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung traf. Popp hielt nach ihrer Verletzungspause (Achillessehne) die kompletten 120 Minuten durch.

Die Nationalspielerin und kicker-Persönlichkeit des Jahres verkörpert alle Tugenden, die der VfL auch im Finale gegen den FC Barcelona am 3. Juni in Eindhoven brauchen wird: Mentalität und unbändigen Siegeswillen. Denn eines ist klar: Spielerisch ist der spanische Meister, der im vergangenen Jahr im Finale gegen Olympique Lyon verlor, dem aktuellen Bundesligazweiten überlegen. Im vergangenen Jahr setzte sich Barcelona im Halbfinale gegen Wolfsburg durch. Diesmal soll es umgekehrt laufen.

Der VfL wartet sehnsüchtig auf den dritten Champions-League-Triumph nach 2013 und 2014. 2016 (in Reggio nell'Emilia), 2018 (in Kiew) und 2020 (in San Sebastian) mussten sich die Wolfsburgerinnen jeweils im Finale gegen Lyon geschlagen geben. Die Französinnen sind in diesem Jahr schon ausgeschieden. Auch das mag ein gutes Omen für den VfL Wolfsburg sein. Zeit, dass sich was dreht!