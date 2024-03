Zeilinger: "Das mag ich, wenn draußen bisschen ein Wirbel ist"

Samstagmittag im Wien-Favoriten feiert Aurelia Zeilinger ihr 200. Bundesliga-Spiel. Klar, dass die Lehrerin aus Braunau auch etwas Zählbares mit nach Hause nehmen will.

An die Mathematik- und Sportlehrerin der HLW Braunau, Aurelia Zeilinger, kommt keine ran. Die Defensivspielerin in Diensten von FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen feiert Samstag ein besonderes Jubiläum, nämlich ihr 200. Spiel in der Frauen-Bundesliga. "Was, wirklich? Cool", ist Zeilinger im Gespräch mit dem kicker freudig überrascht.

Bei den aktiven Spielerinnen folgen ihr die St. Pöltnerinnen Alexandra Biroova (185 Spiele) und Julia Tabotta (181) mit Respektabstand. So schnell wird Zeilinger keine überholen. Sie hat auch stets versucht "mein Hobby so gut es geht auszuüben" und deswegen während ihrer Studienzeit in Salzburg zwischenzeitlich für den FC Bergheim gekickt. Seit Jänner 2022 spielt Zeilinger wieder in Linz und versucht trotz voller Lehrverpflichtung und weiter Anreise möglichst auch kein Training zu versäumen.

Dass sie ihr Jubiläumsspiel bei Austria Wien bestreiten wird, taugt Zeilinger: "Wir spielen zwar nicht im Stadion, aber die Anlage dort ist sehr schön und es ist sicher wieder ein bisschen was los." Sie hat es gern laut. Deswegen zählt ihr 199. Bundesliga-Spiel gegen Altach trotz der 0:3-Heimniederlage vor 1.500 Zuschauern ebenso zu ihren Lieblingsspielen wie der 2:1-Cupsieg gegen den LASK letztes Jahr in Pasching vor 1.250 Zuschauern.

"Das mag ich, wenn draussen bisschen ein Wirbel ist", sagt Zeilinger, "das gefällt uns natürlich allen, wenn wir in dem schönen Stadion in Linz unsere Heimspiele austragen dürfen und nach den Männern noch viel Fans bleiben."

Nach vier Punkten aus den ersten Spielen will Zeilinger nun auch aus Wien-Favoriten was mitnehmen. "Unser Umschaltspiel und unser Gegenpressing haben wir heuer verbessern können. Sechs Tore haben wir auch schon geschossen. Da hoffe ich schon, dass wir bei der Austria bestehen können."

Saisonziel von Linz/Kleinmünchen ist es, in der Bundesliga zu bleiben. "Wir schauen jetzt einmal von Spiel zu Spiel. Sobald der Klassenerhalt geschafft ist, schauen wir, was vielleicht noch geht", weiß die Mathematikerin nur zu gut, dass es einen Schritt nach dem anderen zu setzen gilt.