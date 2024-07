Zeidlers Premiere: Erst überwältigt, dann frustriert

Im ersten Testspiel des VfL Bochum erlebt Peter Zeidler ein müdes 3:1 beim westfälischen Oberligisten Rot-Weiss Ahlen. Sichtlich Spaß hatte Bochums neuer Cheftrainer dennoch - vor Spielbeginn.

Vor allem die Phase vor dem Anpfiff des ersten Freundschaftsspiels der neuen Saison vor gut 3000 Zuschauern im Wersestadion genoss Peter Zeidler sichtlich. Er mischte sich unter die Fans, führte kurze Gespräche, stand natürlich auch für Selfies zur Verfügung.

"Das hat sich gut angefülhlt, ich war fast überwältigt", erzählte der gebürtige Schwabe später schmunzelnd. "So viele VfL-Anhänger kommen zu einem Test, das ist sehr beeindruckend. Das hat mir und dem Trainerteam natürlich gezeigt, dass wir bei einem besonderen Verein sind."

Dass seine Truppe Mühe hatte, gegen den unterklassigen Gegner eine halbwegs akzeptable Vorstellung abzuliefern, ist freilich auch nicht verwunderlich nach erst drei gemeinsamen Trainingstagen. Immerhin kamen alle fünf externen Zugänge zum Einsatz; in den nächsten Tagen, das wird erwartet, wird der Kader weiter Zuwachs erhalten. Drei oder vier neue Spieler werden noch kommen.

De Wit zeigt gleich Führungsqualitäten

Zu sehen war immerhin, dass der von AZ Alkmaar geholte Dani de Wit im zentralen Mittelfeld einer der Spieler werden könnte, der die Mannschaft führt. Der Niederländer, der als Achter oder auch auf der Zehn spielen könnte, und in der Eredivisie einen gesteigerten Tordrang nachwies, forderte die Bälle, bemühte sich auch immer wieder mit Kommandos, seine Nebenspieler zu sortieren und zeigte sich auf dem Platz gleich sehr kommunikativ.

Wir hatten keine gemeinschaftliche Idee. Peter Zeidler

Der bereits im Winter verpflichtete Agon Elezi schoss das erste Tor, später trafen noch Jordi Osei-Tutu, der den Verein womöglich noch verlassen wird, sowie Moritz Broschinski mit einem Elfmeter. Ein mühevoller Sieg, dem kritische Worte des Trainers folgten, auch wenn der natürlich zu Beginn der Vorbereitungsphase genau weiß, warum es wo noch mangelt.

"Das war ganz und gar nicht so, wie man sich vor das vorstellt. Wir hatten keine gemeinschaftliche Idee. Der eine wusste nicht, was der andere macht", kritisierte der 61-jährige beim Interview mit VfL Bochum 1848 TV.

Am Mittwoch in Velbert, am Freitag in Aachen

Logisch: "Die gemeinschaftliche Idee muss sich erst noch entwickeln", befand der Trainer, der zur Halbzeit komplett durchwechselte und dies auch in den nächsten beiden Testspielen so praktizieren wird.

Einen Testspiel-Doppelschlag gibt es in der anstehenden Woche, die nach dem trainingsfreien Sonntag am Tag darauf beginnt. Am Mittwoch treten die Bochumer bei der SSVg Velbert an, am Freitag folgt der Test beim Ex-Bundesligisten Alemannia Aachen.

Ein Höhepunkt der Vorbereitung wird sicherlich das Blitzturnier im Trainingslager in Südtirol. Am 3. August trifft der VfL in Bozen auf den FC Südtirol und dann auch noch auf Champions-League-Teilnehmer FC Bologna.