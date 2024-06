Zeidler: " Es ist der falsche Moment für große Sprüche"

Nach vielen Jahren in der Schweiz, in Frankreich und Österreich kehrt Peter Zeidler in die Bundesliga zurück. Bochums neuer Cheftrainer freut sich enorm auf die "Faszination Bundesliga".

Unter Ralf Rangnick arbeitete Zeidler einst bei der TSG Hoffenheim, nun ist er erstmals Chef bei einem Bundesligaklub. "Damals war es nicht einfach, in Bochum zu gewinnen", blickt Zeidler zurück. "Die Stimmung im Ruhrstadion fand ich immer ganz speziell. Wie in St. Gallen auch, besitzt der Fußball hier in der Region einen sehr großen Stellenwert."

Zuletzt arbeitete der 61-Jährige sechs Jahre lang beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen; immer wieder hatte es in den letzten Jahren mal Kontakte zu Bundesligaklubs gegeben, aber nie so richtig konkret. Bei seiner Vorstellung am Montagnachmittag in Bochum war dem gebürtigen Schwaben die Vorfreude auf die Bundesliga deutlich anzumerken. "Es war eine tolle Zeit in der Schweiz, aber natürlich besitzt für einen deutschen Trainer die Bundesliga eine große Faszination."

Seine Trainerkarriere begann einst als Jugendcoach beim VfB Stuttgart; nun also soll der gebürtige Schwabe beim VfL Bochum den Ton angeben, der sich vor einer Woche erst knapp in der Relegation seinen Platz in der Bundesliga sicherte. Er unterschrieb bis 2026, die Ablöse soll sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Beim Revierklub wartet auf den neuen Trainer ein enormer Umbau. Mindestens zehn neue Spieler müssen noch geholt werden, in allen Mannschafts-Teilen wird sich der VfL neu aufstellen. Auch darum konnte Zeidler zunächst noch gar nicht konkret werden, wie er sich den Stil des VfL Bochum in Zukunft vorstellt.

Bei Zeidler steht das "Wir-Gefühl" ganz oben

Sehr mutig spielen, aggressives Pressing, so prägte Zeidler zuletzt den FC St. Gallen. Und in Bochum? "Es ist der falsche Moment für große Sprüche", so der Trainer, "wir wollen jetzt noch nicht über die Spielphilosophie sprechen. Nur eines kann ich sagen: Der Teamgeist, das Wir-Gefühl steht bei mir über allem."

Mit seinem Wirken als Trainer und auch als Persönlichkeit hat Zeidler offenbar alle Verantwortlichen in Bochum überzeugt. Vorstandssprecher Ilja Kaenzig, der den Trainer aus der gemeinsamen Zeit beim FC Sochaux kennt, lobte den neuen Coach als "sehr interessante Persönlichkeit, ein spannender Trainer mit einer ganz klaren Idee". Zeidler verkörpere die VfL-DNA, betont auch Sportdirektor Marc Lettau, "wir wollen unser intensives und aggressives Spiel weiter entwickeln, dafür ist er genau der Richtige. Außerdem haben wir mit Peter Zeidler einen überragenden Kommunikator dazugewonnen."

Worauf sich der neue Trainer am meisten freut? "Auf die Spiele gegen Stuttgart, weil da meine Heimat ist. Natürlich auch auf die Derbys hier im Ruhrgebiet. Vor allem auf unsere Heimspiele, aber natürlich auf alles in der Bundesliga. Auf das ganze Drumherum und die sportliche Herausforderung."

Eine personelle Frage, die in den nächsten Tagen zu beantworten ist: Setzt Zeidler auch wieder auf den vor der Relegation verbannten Manuel Riemann? Eine konkrete Antwort musste der neue Coach hier noch schuldig bleiben. Es ist aber davon auszugehen, dass der noch bis 2025 laufende Vertrag mit dem langjährigen Stammkeeper in den nächsten Tagen aufgelöst wird.