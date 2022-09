Zeichen stehen auf Trennung: Gasde bei Havelse kurz vor dem Aus

Nach kicker-Informationen steht Trainer Philipp Gasde nach dem erfolglosen Saisonauftakt in der Regionalliga Nord kurz vor dem Aus. Interimsmäßig könnten Jens Jansen (bisher Co-Trainer) oder Samir Ferchichi (Trainer der U 19) in die Presche beim Drittliga-Absteiger springen.

Bisher hatten die Fans des TSV Havelse in der neuen Liga noch nicht viel zu feiern. IMAGO/Picture Point

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Sommer wollte der TSV Havelse in dieser Regionalliga-Saison durchaus oben mitspielen. Nach zehn Spielen haben die Havelser gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto und sind enttäuschender Tabellenvorletzter. Nur einen Sieg holte die Mannschaft des neuen Trainers Philipp Gasde, der erst im Juli die Nachfolge von Rüdiger Ziehl antrat. Ziehl ist im Übrigen mittlerweile Manager beim 1. FC Saarbrücken. Nun droht seinem Nachfolger Gasde die Freistellung in Garbsen.

Nach kicker-Informationen könnte diese Beurlaubung noch am Montag offiziell werden. Die Tabellensituation wird dem Coach dabei wohl zum Verhängnis. Aktuell ist der ehemalige Drittligist sogar fünf Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Ein Durchreichen in die Oberliga Niedersachsen droht. Da greifen automatisch die Mechanismen im Sport. Auch, wenn man sich in Havelse traditionell mit einem Trainerwechsel eher schwer tut und Gasdes Elf auch punktuell durchaus gute Leistungen zeigte.

Der aktuelle Trend ist aber bedrohlich. Seit sechs Spielen warten die Havelser auf ein Erfolgserlebnis. Nur Aufsteiger Kickers Emden, gegen den der einzige Sieg gelang, rangiert noch hinter dem TSV in der Tabelle. Das alles sind Anzeichen für das berühmte Ziehen der Reißleine. Geschäftsführer Matthias Limbach war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Übergangsweise könnten Co-Trainer Jens Jansen oder U-19-Coach Samir Ferchichi die Mannschaft betreuen.