"Zeichen gesetzt": Augsburg streicht Test gegen katarischen Klub - Sonntag gegen Schalke

In Österreich kommt es am Sonntag zu Umplanungen in der Saison-Vorbereitung: Der FC Augsburg und der FC Schalke treffen aufeinander.

Eigentlich hätte der FCA am Sonntag, dem vorletzten Tag des Trainingslagers, in Wattens gegen den katarischen Vize-Meister Al Duhail antreten sollen. Fast zeitgleich hätte es der FC Schalke 04 in Mittersill mit Serie-A-Klub Udine zu tun bekommen.

Kurzfristig wurden die beiden Partien nun abgesagt. Stattdessen kommt es im Schalker Lager in Mittersill zum direkten Bundesliga-Duell. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. "Wir waren uns der Sensibilität eines Testspiels gegen einen katarischen Verein bewusst. Nun hat sich kurzfristig mit Schalke 04 eine Alternative ergeben, so dass wir dieses Zeichen setzen und das Spiel gegen Al Duhail abgesagt haben", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Für den FCA wird es der erste richtige Härtetest der Vorbereitung. Zwar musste die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am Mittwoch gegen Dynamo Budweis die erste Niederlage hinnehmen (0:1), ein Gegner auf Bundesliga-Niveau waren die Tschechen jedoch nicht. Anschließend wartet am Samstag in Augsburg die Generalprobe gegen Stade Rennes vor dem Pokalspiel in Lohne.

Die Schalker, die zuletzt gegen Meppen (1:3) und Salernitana (0:0) sieglos blieben, bestreiten damit nur den Test gegen den FCA, die Partie gegen Udine habe nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht stattfinden können, wie es in einer S04-Pressemitteilung hieß. Am Freitag, den 22. Juli, steht dann noch der Test gegen Twente Enschede an.