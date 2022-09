Zeichen für Vielfalt: DFB präsentiert spezielle Kapitänsbinde

Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt zu setzen, wird Deutschlands Spielführer bei den anstehenden Spielen der Nations League sowie bei der WM in Katar mit einer speziellen Kapitänsbinde spielen.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, ziert die Binde ein Herz in bunten Farben, die für Vielfalt stehen, sowie die Aufschrift "One Love".

"Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle. Egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Fußball ist für alle da", wird der etatmäßige Kapitän Manuel Neuer zitiert. "Und der Fußball muss für alle da sein, die sich diskriminiert und ausgeschlossen fühlen, überall auf der Welt. Ich bin stolz darauf, diese Botschaft gemeinsam mit meinen Kapitänskollegen aus anderen Nationen zu senden. Denn jede Stimme zählt."

Die Aktion ist Teil einer gemeinsamen Kampagne der Nationalmannschaften aus England, der Niederlande, Belgien, Schweiz, Wales, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland. Die Idee dazu entstand innerhalb der "UEFA Working Group", die sich mit Fragen zu Menschenrechten in Katar bis zur Weltmeisterschaft 2022 und darüber hinaus befasst.

Ursprünglich sollte Neuer die spezielle Binde bereits in den anstehenden beiden Spielen der UEFA Nations League am Freitag in Leipzig gegen Ungarn sowie im Klassiker am kommenden Montag in Wembley gegen England (beide 20.45 Uhr) tragen. Doch wegen eines positiven Coronatests musste der Kapitän ebenso wie sein Bayern-Kollege Leon Goretzka vorzeitig aus dem Mannschaftsquartier der deutschen Nationalelf abreisen. Damit wird Neuer die Binde erstmals bei der WM in Katar vom 20. November bis 18. Dezember tragen können. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft am 23. November (14 Uhr MEZ) auf Japan, am 27. November (20 Uhr MEZ) kommt es zum Duell mit Spanien. Zum Abschluss der Gruppe E heißt der letzte Vorrundengegner am 1. Dezember (20 Uhr MEZ) Costa Rica.

Wer bei den Spielen der Nations League die Kapitänsbinde tragen wird, steht noch nicht fest. Topkandidat ist Thomas Müller, doch auch Joshua Kimmich (beide FC Bayern) wie auch Manchester Citys Ilkay Gündogan führten die deutsche Nationalelf in Abwesenheit Neuers als Spielführer auf das Feld.