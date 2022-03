Zeichen der Solidarität: DFB ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Der DFB und seine Landesverbände werden im Rahmen eines bundesweiten Solidaritätsspieltages am Wochenende zu Spenden für die Ukraine aufrufen - und die erzielte Summe aufstocken.

Der Deutsche Fußball-Bund und seine 21 Landesverbände haben zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die Menschen in der Ukraine aufgerufen. "Alle aktiven Fußballer*innen, ehrenamtlich Engagierten sowie Fans und Zuschauer*innen auf Deutschlands Sportplätzen haben am Wochenende die Gelegenheit, ein weiteres gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen", teilte der DFB am Dienstag mit. Der Verband und die Stiftung der Nationalmannschaft werden die eingehenden Spenden um bis zu 200.000 Euro aufstocken.

Diverse Stiftungen füllen Nothilfefonds

Viele Vereine aus dem Amateur- und Profifußball hätten in den vergangenen Wochen Gelder und Güter für die Menschen in der Ukraine und für Geflüchtete gesammelt, heißt es in dem Appell. Zudem haben die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung 1,1 Millionen Euro in einen Nothilfefonds eingezahlt. Das kommende Wochenende soll im gesamten deutschen Fußball - von der Kreisliga bis zur Nationalmannschaft - im Zeichen der Ukraine-Hilfe stehen.

Alle eingehenden Spenden würden von der DFB-Stiftung Egidius Braun auf einem eigens eingerichteten Sonderkonto gesammelt und ohne jeden Abzug an die bedürftigen Menschen in der Ukraine weitergegeben beziehungsweise für entsprechende Hilfsprojekte eingesetzt.

Wer schon jetzt spenden will - die entsprechende Bankverbindung lautet:

DFB-Stiftung Egidius Braun

IBAN: DE14 6705 0505 0040 1385 44

BIC: MANSDE66

Sparkasse Rhein Neckar Nord

Verwendungszweck: Nothilfefonds Ukraine