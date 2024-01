Zehnter zieht es nach Paderborn

Augsburgs Aaron Zehnter wechselt in der Winterpause in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Der 19-Jährige, der fast nur für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern spielte, kam einmal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zu einem Kurzeinsatz. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Der FCA hat mir eine Perspektive aufgezeigt, wie meine individuelle Förderung und weitere Entwicklung aussehen können, um langfristig dem Profikader des FCA angehören zu können. Es ehrt mich, dass der FCA mein Potenzial sieht, aber ich möchte mit dem Wechsel die Chance ergreifen, mich als festes Teammitglied eines Klubs in der 2. Bundesliga weiterzuentwickeln“, begründet Zehnter seinen Wechselwunsch.