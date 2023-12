Zehnter Sieg im elften Spiel: Chemnitz ohne Probleme - Bonn erholt sich nicht von Horrorstart

Die Niners Chemnitz haben am 11. Spieltag einen standesgemäßen Sieg gegen Heidelberg eingefahren und mit dem zehnten Sieg die Tabellenführung untermauert. Für Vorjahresfinalist Bonn hagelte es in Würzburg den nächsten Rückschlag.

Die Niners Chemnitz haben ihren Siegeszug fortgesetzt und am 11. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren zehnten Saisonerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich am Samstagabend in eigener Halle gegen den neuen Tabellenletzten MLP Academics Heidelberg ungefährdet mit 93:69 (53:34) durch und behauptete damit ihre Tabellenführung. Mit 10:1 Siegen liegen die Sachsen vor Meister ratiopharm Ulm (8:2), der am Sonntag (15.00 Uhr) bei Pokalsieger Bayern München antritt.

Die Heidelberger konnten nur in den ersten sechs Spielminuten mithalten, dann zogen die Gastgeber davon. Center Kevin Yebo und Wesley van Beck sammelten jeweils 17 Punkte, bei den Gästen traf Vincent Kesteloot (15) am besten. Auf Seiten der Niners sammelten insgesamt sechs Profis eine zweistellige Punkteausbeute.

Einen erneuten Rückschlag erlitt Vizemeister Telekom Baskets Bonn. Der Champions-League-Gewinner kassierte mit einem 78:97 (27:46) bei den Würzburg Baskets bereits seine fünfte Saisonniederlage und verliert allmählich den Kontakt zur Tabellenspitze.

Die Gäste verschliefen den Start komplett und sahen sich nach wenigen Minuten einem 3:16-Rückstand ausgesetzt. Davon konnte sich Bonn nicht mehr erholen, quasi über die gesamte Spielzeit liefen sie einem zweistelligen Rückstand hinterher. Otis Livingston (21) war beim sechsten Saisonsieg erfolgreichster Werfer der Franken, Noah Kirkwood (18) und Savion Flagg (17) erzielten bei der bislang höchsten Saisonpleite die meisten Punkte für die Bonner.

Würzburg Baskets - Telekom Baskets Bonn 97:78 (46:27)

Beste Werfer für Würzburg: Livingston II. (21 Punkte), Washington I. (14), Bess (14), Seljaas (12), Perry (12), Welp (11)

Beste Werfer für Bonn: Kirkwood (18), Flagg (17), Watson Jr. (10)

Zuschauer: 3000

Niners Chemnitz - MLP Academics Heidelberg 93:69 (53:34)

Beste Werfer für Chemnitz: Van Beck (17 Punkte), Yebo (17), Lansdowne (15), Garrett (14), Kajami-Keane (14), Uguak (10)

Beste Werfer für Heidelberg: Kasteloot (15), Carroll (13), Lasisi (11), Whaley I. (10)

Zuschauer: 4359

BG Göttingen - Rasta Vechta 86:90 (46:37)

Beste Werfer für Göttingen: Silins (21 Punkte), Zugic (15), Ensminger (13), Hume (10)

Beste Werfer für Vechta: Kuhse (25), Ferner (19), Flanigan (15), Iwundu (14)

Zuschauer: 3007