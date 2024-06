Zehnte Saison in Gladbach: Sippel erhält einen neuen Vertrag

Auch mit inzwischen 36 Jahren geht es für Tobias Sippel weiter bei Borussia Mönchengladbach. Der Torhüter hat seinen Vertrag bei den Fohlen noch einmal verlängert.

Tobias Sippel wird in seine zehnte Saison bei Borussia Mönchengladbach gehen. IMAGO/Beautiful Sports

Jetzt ist es offiziell: Tobias Sippel bleibt den Fohlen erhalten, der Torhüter hat beim fünfmaligen deutschen Meister wie erwartet einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. Damit geht der Routinier in seine zehnte Saison bei der Borussia. Im Sommer 2015 war Sippel vom 1. FC Kaiserslautern, für den er 221 Pflichtspiele bestritten hatte, an den Niederrhein gewechselt und hatte die Rolle als Nummer 2 hinter dem Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer eingenommen. Dass Sippel noch mal ein Jahr dranhängen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet - der kicker berichtete.

Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus lobte Sippel als "zuverlässigen und erfahrenen Torwart". Darüber hinaus sei er ein "wichtiger und absolut positiver Typ in der Mannschaft, speziell im Torhüter-Team. Er kennt seine Rolle und hat schon mehrfach bewiesen, dass auf ihn Verlass ist, wenn man ihn braucht."

In seinen bisher neun Jahren im Borussia-Park absolvierte Sippel wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspiele. Obwohl der Keeper in keiner Saison mehr als acht Einsätze sammeln konnte (der Höchstwert stammt aus der Spielzeit 2020/21 mit je vier Einsätzen in Liga und DFB-Pokal), erwarb sich Sippel einen Ruf als höchst zuverlässige Vertretung im Gladbacher Tor.

Gemeinsam mit Elvedi dienstältester Profi

Immer wieder während seiner Zeit bei der Borussia gab es Anfragen von anderen Vereinen, auch mit der Perspektive, als Nummer 1 übernehmen zu können, doch am Ende entschied sich Sippel stets für den Verbleib. Nach dem Karriereende von Tony Jantschke und Patrick Herrmann ist er hinter Christoph Kramer (bis auf die Saison 2015/16 in Leverkusen seit 2013 bei der Borussia) der dienstälteste Spieler im Profikader, zusammen mit Nico Elvedi, der ebenfalls im Sommer 2015 kam.

Sippel kam in der vergangenen Saison trotz der langwierigen Verletzung von Stammtorwart Jonas Omlin (Schulteroperation) nicht mehr zum Einsatz. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 11. März 2023, auswärts bei RB Leipzig, Gladbach verlor 0:3. Mit Sippel wollen die Borussen hinter Omlin und Moritz Nicolas noch einen erfahrenen Mann im Torhüterteam haben. Jan Olschowsky (22) soll zwecks Spielpraxis verliehen werden, dafür könnte noch ein Talent aus dem Nachwuchs zu den Profis hochrücken.

"Meine sportliche Situation hat sich ein wenig verändert. Aber mir macht es immer noch riesigen Spaß, den jungen Keepern bei uns zu helfen und sie im Training zu fordern", wird Sippel in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich freue mich auf alles, was noch kommt bei Borussia und bin sehr dankbar, dass ich weiterhin Teil eines so großartigen Vereins sein darf."