Zehnkampfer Neugebauer im Interview: "Der deutsche Rekord schien unerreichbar"

Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat im Juni für einen Paukenschlag gesorgt. In Austin hat der College-Student die 39 Jahre alte deutsche Bestmarke überboten und ist nun mit 8836 Punkten deutscher Rekordhalter. Welche Chancen er sich bei der am Samstag in Budapest beginnenden Leichtathletik-WM ausrechnet, erklärt er im Interview mit dem kicker.

Plötzlich ein Star: Zehnkämpfer Leo Neugebauer nach seinem Rekord-Wettkampf. IMAGO/USA TODAY Network