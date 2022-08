Zehnkampf: Weltrekordler Mayer gibt gleich beim Sprint auf

Die Leichtathletik-Wettbewerbe in München haben mit den Zehnkämpfern begonnen - und mit dem jähen Aus eines Topfavoriten.

Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) hat einen starken Start in den Zehnkampf bei der Heim-EM in München erwischt. Der 24-Jährige lief mit 11,16 Sekunden so schnell wie noch nie die 100 Meter. Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer musste hingegen bereits verletzungsbedingt aufgeben, der Franzose trudelte mit Muskelbeschwerden nur aus.

"Ich habe alles getan, um wieder wettbewerbsfähig zu sein", sagte der Franzose am Stadion-Mikrofon. Es sei aber besser, vorzeitig aufzuhören, bevor sich eine Verletzung vergrößere. "Es ist sehr hart, zu stoppen", sagte der 30-Jährige nach seinen 11,67 Sekunden. Das Aus von Mayer vergrößert die guten Medaillenchancen für das deutsche Team weiter.

Erinnerungen an Berlin

"Wir sehen uns nächstes Jahr", sagte der große Favorit auf Gold weiter. Bereits vor vier Jahren in Berlin hatte Mayer den sicher geglaubten Titel wegen drei ungültiger Versuche im Weitsprung verpasst.

Schnellster über die 100 Meter war der Schweizer Simon Ehammer mit 10,56 Sekunden. Titelverteidiger Arthur Abele, der in München seinen letzten Zehnkampf bestreitet, lief 11,24 Sekunden. Kai Kazmirek schaffte 11,15 Sekunden, Tim Nowak nur 11,51 Sekunden.

Nur Mayer lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. "Das war die Generalprobe, die lief so lala", sagte Kaul im Vorfeld: "Eine EM-Medaille habe ich noch nicht."