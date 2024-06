Zehnkämpfer Kaul: "Wäre gerne so schnell wie Superheld Flash"

Egal, ob werfen, springen oder rennen: Niklas Kaul muss als Zehnkämpfer all diese Disziplinen gut können. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften will er jetzt seinen Titel verteidigen.

Für Niklas Kaul ist dieses Jahr wohl ziemlich aufregend. Er hat nicht nur das Buch "Die Magie des Zehnkampfs" herausgebracht. Für ihn stehen auch riesige Wettkämpfe an. Zuerst tritt er bei den Europameisterschaften der Leichtathletik an, die diesen Freitag in Rom beginnen. Er ist Titelverteidiger, denn vor zwei Jahren wurde er in München Europameister. Im August will der Zehnkämpfer bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille gewinnen. Den DPA-Kindernachrichten erzählt Niklas Kaul, welche Disziplin er trotz aller Erfolge immer noch nicht ganz durchschaut hat und was er macht, wenn er mal nicht auf gesundes Essen achtet.

Welche Kindheitserinnerung haben Sie an Olympia?

Niklas Kaul: "Olympia war das einzige Ereignis, während dem ich beim Essen Fernsehen schauen durfte. Egal, ob Winterspiele oder Sommerspiele - Olympia habe ich durchgehend geschaut. Es war einfach toll für mich als Kind. Die ersten Erinnerungen habe ich an Peking 2008. Und spätestens seit London 2012 habe ich eigentlich den ganzen Tag vor dem Fernseher verbracht."

Als Zehnkämpfer muss man alles können: Wenn Sie sich eine Superkraft wünschen könnten, welche wäre das?

Niklas Kaul: "Das ist eine spannende Frage. Ich wäre gerne so schnell wie Superheld Flash."

Sie studieren Sport und Physik auf Lehramt. Was ist komplizierter: eine Physikprüfung oder der 100-Meter-Lauf, der nicht Ihre stärkste Disziplin ist?

Niklas Kaul: "Das ist ganz einfach zu beantworten. Für mich ist auf jeden Fall der 100-Meter-Lauf komplizierter, weil ich irgendwie immer noch nicht ganz verstanden habe, wie man schnell sprintet."

Werden Sie eigentlich ein strenger oder lockerer Lehrer?

Niklas Kaul: "Warten wir mal ab (lacht). Ich werde zumindest versuchen, lockerer zu sein. Ich weiß noch zu gut aus meiner eigenen Schulzeit, dass eben nicht alle an denselben Fächern interessiert sind."

Speerwurf: Die Lieblingsdisziplin von Niklas Kaul. IMAGO/Beautiful Sports

Machen die Disziplinen im Zehnkampf unterschiedlich viel Spaß?

Niklas Kaul: "Ja. Den 100-Meter-Lauf mag ich, wie gesagt, nicht so sehr. Dafür liebe ich das Speerwerfen. Gerne denke ich da an den EM-Titel in München zurück. Wenn ich mich an die Europameisterschaften erinnere, bekomme ich Gänsehaut."

Haben Sie bei der Ausrüstung bei einem Wettkampf schon mal etwas Wichtiges vergessen?

Niklas Kaul: "Etwas Wichtiges habe ich noch nicht vergessen, vielleicht mal ein T-Shirt, die Adiletten oder einen Müsliriegel. Damit ich nichts Wichtiges vergesse, packe ich die Sachen immer schon am Vorabend und kontrolliere das danach noch mal."

So sieht Kauls Cheat-Day aus

Als Leistungssportler müssen Sie besonders auf gute Ernährung achten. Wie sehen Tage aus, bei denen Sie mal nicht so darauf achten?

Niklas Kaul: "Da liege ich viel auf der Couch. Zum späten Frühstück gibt es dann einen Bananen-French-Toast, am Nachmittag mache ich mir viel Pizza. So viel, dass ich abends auch noch was davon essen kann. Es geht nichts über eine gute, selbstgemachte Pizza."