Zehnder verlässt Aschaffenburg

Silas Zehnder verlässt Viktoria Aschaffenburg. Der 24-jährige Abwehrspieler, der 14 Einsätze in der laufenden Regionalliga-Saison für die Unterfranken bestritt, wechselt mit sofortiger Wirkung zum SV 1960 Hummetroth in die Gruppenliga Darmstadt. Zehnder kam zur Saison 2021/22 an den Schönbusch, nachdem er in den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 bereits als Leihgabe des SV Darmstadt 98 für den heutigen Tabellen-12. der Regionalliga Bayern auflief.