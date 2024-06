Zehnder-Verbleib? Eisenach-Chef skeptisch

Manuel Zehnder hat dank seiner starken Leistungen dazu beigetragen, dass der ThSV Eisenach sensationell den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga schafft. Die Leihe des Schweizer endet nun, doch Gerüchte über einen Verbleib gibt es weiterhin. Nun spricht der ThSV-Geschäftsführer über die aktuelle Lage.

Manuel Zehnder spielte in Eisenach eine herausragende Saison. Sascha Klahn

Mit 277 Toren ist Manuel Zehnder nicht nur der Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit, sondern auch ein wichtiger Garant für den Erfolg des ThSV Eisenach. Der als Abstiegsanwärter Nummer eins gehandelte Aufsteiger sicherte sich souverän den Klassenverbleib und geht nun in seine zweite Saison in der HBL.

Diese wird jedoch wohl ohne den Schweizer stattfinden, denn dieser steht beim HC Erlangen unter Vertrag. "Aktuell ist da für uns nichts möglich. Die Leihe endet nach der Saison und alles andere liegt nicht in unserer Kraft", schilderte Rene Witte, Geschäftsführer des ThSV Eisenach, die aktuelle Lage.

Witte will Situation bei Zehnder genau im Auge behalten.

Gänzlich ausschließlich will Witte einen möglichen Wechsel allerdings nicht. "Ich denke nicht, dass das jetzt jeden Tag Priorität hat, aber wir werden sehen, was nach der Saison passiert", meinte er vollmundig.

Er gehe davon aus, dass sich Zehnder nun mit Erlangen austauschen wird "und dann wird man sehen, was passiert". Dabei ergänzte er: "Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann freuen wir uns, wenn Manu hier bleiben kann."

So oder so dankte er dem HC Erlangen für die Leihe. Schließlich entpuppte sich der Schweizer als absoluter Glücksgriff, nachdem er im Vorjahr kaum Spielzeit bei den Franken bekommen hatte. Deswegen ist der 24-Jährige "jederzeit gerne hier gesehen", so Witte.