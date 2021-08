Zehn Wochen Pause: Barça gibt Aguero-Update

Als wäre das Ende der Ära von Lionel Messi nicht schwer genug zu verdauen, muss der FC Barcelona nun auch auf Torjäger Sergio Aguero (33) verzichten.

Mit Messi ist Barça-Coach Ronald Koeman eine wichtige Stütze im Angriff weggebrochen. Doch die Sorgenfalten des Niederländers dürften zu Wochenbeginn noch tiefer geworden sein: Wie die Katalanen via Twitter bekanntgaben, hat sich Sommer-Neuzugang Aguero (kam ablösefrei von Manchester City) beim Training am Sonntagmorgen verletzt und fällt nun "rund zehn Wochen" aus.

Barça sprach bereits am Sonntag von einer "Sehnenverletzung" im Bereich der rechten Wade, die eine genauere Untersuchung am Montagvormittag bestätigen konnte. Aguero könnte damit bis Mitte Oktober fehlen - ein Fehlstart für den Argentinier bei seiner Rückkehr in La Liga. Von 2006 bis 2011 hatte Aguero bereits für Atletico Madrid auf der iberischen Halbinsel gespielt.

Die Optionen im Angriff werden damit weniger, auf Memphis Depay (27) und Antoine Griezmann (30) dürfte noch mehr Druck als ohnehin schon lasten.