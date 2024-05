Zehn Spiele, zehn Siege: Die jüngsten Europapokal-Finals von Real in Bildern

Zehn aus zehn: Die letzten Europapokal-Endspiele von Real Madrid

In den jüngsten zehn Saisons, in denen Real Madrid in einem Europapokal-Finale stand, holten die Königlichen am Ende auch den Pokal - achtmal in der Champions League, zweimal im UEFA-Cup. Kein gutes Omen für den BVB und Trainer Edin Terzic, der bei Reals letzter Final-Niederlage erst ein Jahr alt war. Oder bricht diese Serie nun? picture alliance (2), imago images (1)