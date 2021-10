Zehn Spiele ungeschlagen: Auch der Club kann gegen Bayern II nichts ausrichten

Für die Gegner des FC Bayern II gibt es derzeit nicht viel zu holen: Der 3:0-Sieg gegen Nürnberg II war das zehnte Spiel in Folge, in dem die Münchner ungeschlagen blieben. Zumindest vorerst beschert ihnen diese Serie den Platz an der Tabellenspitze.

Traf gegen Nürnberg II zum 1:0: Bayerns Mittelfeldspieler Gabriel Vidovic (li.) imago images/Beautiful Sports