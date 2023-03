Zehn Spiele gesperrt: Olsen toppt sich selbst

Der DEL-Disziplinarausschuss hat Ryan Olsen für zehn Spiele gesperrt. Nicht die erste lange Strafe in dieser Saison für den Stürmer der Frankfurt Löwen.

Im Dezember sorgte Ryan Olsen für Aufsehen, als er nach einem Bandencheck gegen Augsburgs Niklas Länger für sieben Spiele in der höchsten deutschen Eishockey-Liga aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Begründung des DEL-Disziplinarausschusses von Ende Dezember liest sich nicht anders, wie die am Donnerstag veröffentlichte Strafe.

"Rücksichtslos und mit überflüssiger Kraft" hatte Olsen den Check damals geführt, ein Verstoß gegen DEL-Regel 41. Im ersten Qualifikationsspiel für die Play-offs in Düsseldorf nun wurde der 28-Jährige aufgrund eines Stockstichs gegen Victor Svensson vom Eis verbannt und erhält diesmal eine Sperre von zehn Partien.

Wieder wertete der Disziplinarausschuss die Aktion des Frankfurters als "rücksichtslos" und bezeichnete ihn erneut als "mehrfachen Wiederholungstäter". Schließlich hatte er neben dem übertriebenen Bandencheck gegen Länger im Dezember und dem Stockstich nun beim 0:5 der Hessen bei der DEG gegen Svensson schon im November nach einer Attacke gegen den Ingolstädter Frederik Storm fünfmal zusehen müssen.

Der Kanadier fehlt den Frankfurtern am Freitagabend im zweiten Spiel der "Best-of-three"-Serie, wenn es für die Löwen gilt, das vorzeitige Saisonende gegen die DEG abzuwenden. Sollten die Hessen gewinnen, geht es am Sonntag in Düsseldorf in das entscheidende Spiel - dann auch ohne Olsen.