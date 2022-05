Zehn Polizisten verletzt: Heftige Auseinandersetzungen vor Conference-League-Finale

Im Vorfeld des Conference-League-Endspiels zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam kam es zu schweren Ausschreitungen beider Fanlager, wobei Medienberichten zufolge 60 Anhänger festgenommen wurden.

Am Abend vor dem Endspiel der Conference League zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam ist es im Finalort Tirana zu schweren Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern und der Polizei gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP vermeldete, trafen die Anhänger am Dienstag an mindestens drei Orten in der albanischen Hauptstadt, in welcher sich die beiden Klubs am Mittwoch sportlich um 21 Uhr im ersten Finalspiel des neuen Wettbewerbs gegenüberstehen (21 Uhr, LIVE! bei kicker), aufeinander.

Laut Polizei seien dabei zehn Polizisten verletzt und ein Bus beschädigt worden. 60 Fans, davon 48 Italiener, wurden von der Polizei festgenommen, berichteten italienische Medien. Insgesamt sollen sich bis zu 100.000 Anhänger für das Finale in Tirana befinden, ins Air Albania Stadium passen lediglich 21.000 Zuschauer.