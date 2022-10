Zehn Jahre nach Armstrongs Verbannung: "Sollten ihm vergeben"

Am 22. Oktober 2012 wurde Lance Armstrong lebenslang gesperrt und verlor all seine Tour-de-France-Titel. Zehn Jahre später empfiehlt USADA-Boss Travis Tygart, dem Amerikaner zu vergeben.

Vor zehn Jahren, am 22. Oktober 2012, stand Lance Armstrong endgültig vor den Trümmern seiner Karriere: überführt, geächtet, lebenslang gesperrt. Sieben Tour-Siege wurden dem größten Dopingsünder der Radsport-Geschichte aberkannt, Olympisches Bronze ebenso - noch nicht einmal den Sieg bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt durfte Armstrong behalten.

"Das war ein sehr wichtiges Ereignis für den globalen Sport", erinnert sich Travis Tygart, damals wie heute Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA, im Interview mit dem SID anlässlich des zehnten Jahrestages. "Wir haben damit gezeigt, was bei fehlender Kontrolle passiert und warum es entscheidend ist, für Gerechtigkeit im Sport zu kämpfen."

Dabei lagen die Beweise gegen Armstrong bereits seit dem April 2010 bei der USADA auf dem Tisch. Doch erst, als die Ermittlungen durch die US-amerikanischen Behörden eingestellt worden waren, konnte die USADA im Sommer 2012 ihren Report zum Fall Armstrong veröffentlichen. Darin ist die Rede vom "höchstentwickelten und erfolgreichsten Dopingprogramm, das die Sportwelt jemals gesehen hat". Der Weltverband UCI, der unrühmlich lange an Armstrongs Seite gestanden hatte, bestätigte unter dem öffentlichem Druck schließlich die lebenslange Sperre.

Tygart: "Die ganze Wahrheit wird wohl nie ans Licht kommen"

Armstrong selbst hat während der Ermittlungen stets alle Anschuldigungen von sich gewiesen und sogar versucht, die Arbeit der USADA zu behindern und zu diskreditieren. Erst gut ein halbes Jahr nach seiner Verbannung und nachdem sein Lügengebilde nicht mehr aufrechtzuhalten war, packte der Beschuldigte dann auch selbst aus: Bei TV-Moderatorin Oprah Winfrey gestand Armstrong seine Verfehlungen - zumindest teilweise. "Die ganze Wahrheit wird wohl nie ans Licht kommen. Aber das Wichtigste war, dass er seine Vergehen eingestanden hat", sagt Tygart.

Anders als andere des Dopings überführte Radsportler konnte Armstrong nicht auf Milde hoffen und wurde für immer vom Radsport verbannt. "Das lag in erster Linie daran, dass er nicht nur Dopingmittel genutzt hat, sondern auch mit ihnen handelte", begründet Tygart die lebenslange Sperre. "Außerdem hat er mehrfach unter Eid gelogen." Armstrong kam eine Hauptrolle im Dopingsystem zu, was ein zweite Chance zur damaligen Zeit unmöglich machte.

Wir sehen wieder eine Kultur des sauberen Sports, und die Tools, um Doping zu bekämpfen, sind heute viel besser. USADA-Boss Travis Tygart

Einen Groll hegt Tygart heute gegen Armstrong allerdings nicht mehr - und bewertet auch die Rückkehr von Armstrong in die Öffentlichkeit positiv. "Wir sollten ihm alle vergeben, denn es ging nie um Lance persönlich", sagte er: "Lance hat sicher viel Interessantes beizutragen, und wenn Menschen einen Fehler eingestehen, haben sie das Recht, wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden." Zumal Armstrongs öffentliche Rolle auch als "warnendes Beispiel" gelten kann, "dass Betrug der falsche Weg ist."

Tygart: "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht"

Zumal es ihm bei der Aufklärung auch nie um Armstrong persönlich gegangen ist: "Es herrschte einfach eine schmutzige Kultur in dieser Ära. Unser Ziel war es, dieses korrupte System auflösen", sagte Tygart. Der 51-Jährige weiß, wovon er spricht: Mit seinen Ermittlungen war er an der Aufdeckung des flächendeckenden Dopingsystems in der sogenannten "Epo-Phase" der 1990er und 2000er Jahre maßgeblich beteiligt. Zehn Jahre später scheint dies gelungen zu sein. Der Radsport, so Tygart, habe große Fortschritte gemacht: "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir sehen wieder eine Kultur des sauberen Sports, und die Tools, um Doping zu bekämpfen, sind heute viel besser."

Armstrong kehrt derweil weiter in die Öffentlichkeit zurück - auch in Deutschland. In einer ARD-Dokumentation schilderte der 51-Jährige kürzlich, wie er dem gefallenen Jan Ullrich in dessen schwersten Stunden zur Seite gestanden hatte. Die beiden verbindet seitdem eine Männerfreundschaft - inklusive gemeinsamen Rad-Ausfahrten und Podcast-Aufnahmen auf Mallorca.