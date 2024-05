Zehn aus England, vier aus Deutschland: Dänemark setzt auf Legionäre

Seit Donnerstagnachmittag sind alle vorläufigen EM-Kader bekannt: Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand, der als letzter der 24 Trainer seinen Kader veröffentlichte, berief keinen einzigen Spieler aus der heimischen Liga.

Als letzter der 24 EM-Teilnehmer gab Dänemark am Donnerstag seinen Kader bekannt. Da Kasper Hjulmand "nur" 26 Spieler berief, ist es bereits das vollständige Aufgebot. Dieses besteht nur aus Legionären. So verdienen alleine zehn Akteure ihr Geld in England. Darunter befinden sich unter anderem Dänemarks Leistungsträger Christian Eriksen und Rasmus Höjlund (beide ManUnited) oder auch Hoffenheim-Leihgabe Jacob Bruun Larsen (Burnley). Letztgenannten zog Hjulmand beispielsweise dem Ex-Frankfurter Jesper Lindström (Napoli) vor.

Quartett von Anderlecht

Eine große Delegation stellt der RSC Anderlecht: Neben dem erfahrenen Torhüter Kasper Schmeichel (37) stehen auch Ex-Dortmunder Thomas Delaney und die beiden Stürmer Anders Dreyer sowie Kasper Dolberg beim belgischen Rekordmeister unter Vertrag. Genauso viele Spieler wie von Anderlecht kommen aus der gesamten Bundesliga. Frederik Rönnow (Union Berlin), Joakim Maehle, Jonas Wind (beide Wolfsburg) und Yussuf Poulsen (Leipzig) dürfen sich auf eine "Heim-EM" freuen.

Während das Wolfsburger Duo sich berechtigte Hoffnungen auf die Startelf macht - Maehle stand in acht der zehn Qualifikationspartien in der Startelf, Wind in sieben - wird Poulsen wie auch Union-Schlussmann Rönnow zunächst wohl meist auf der Bank sitzen.

Wiederauflage des Halbfinals von 2020

Die letzte Phase der Vorbereitung auf die EM beginnt für Danish Dynamite am Montag in Helsingor. Unter anderem stehen vor dem ersten Gruppenspiel noch Testspiele gegen zwei skandinavischen Mannschaften an: Erst gastiert Schweden am 5. Juni im Parken, drei Tage später reisen die Dänen zum Freundschaftsspiel nach Norwegen.

Rund eine Woche nach dem letzten Test trifft die Hjulmand-Elf in ihrem Auftaktspiel in Stuttgart auf Slowenien (16. Juni). Die weiteren Gegner in der Gruppe C sind England sowie Serbien. Mit den Three Lions haben die Dänen noch eine Rechnung offen: Bei der vergangenen EM warfen die Engländer Dänemark im Halbfinale raus (1:2 n. V.).