Zehlendorf lässt Federn im Keller - Rostocker FC siegt sich an die Spitze

Führungswechsel in der Oberliga NOFV-Nord: Während der FC Hertha Zehlendorf gegen Torgelow Punkte liegen ließ, schnappte sich der Rostocker FC den Platz an der Sonne.

Einen dicken Patzer leistete sich am vergangenen Sonntag der FC Hertha Zehlendorf. Gegen den Torgelower FC Greif, der bis dahin nur einen Sieg und insgesamt fünf Zähler einfahren konnte, ging der Spitzenreiter mit einen klaren 0:3-Pleite baden. Eine schwache Anfangsphase leitete dabei die erste Saisonniederlage des Favoriten ein. Nach etwa einer halben Stunde lagen schläfrige Hausherren schon mit 0:2 zurück. Okoye (23.) und Brzezianski (27.) hatten den Außenseiter früh auf die Erfolgsspur gebracht. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand im Nacken war die Unsicherheit im Zehlendorfer Offensivspiel fortan klar erkennbar. Gegen einen wasserdichten Defensivverbund zeigte sich die heimische Offensivreihe zu unkonzentriert und fand über die gesamte Spieldauer kein Durchkommen. Die Gäste erhöhten dagegen kurz vor Schluss noch auf 3:0 und machten die Blamage aus Sicht der favorisierten Hausherren perfekt.

Unwissend, dass der Tabellenführer an diesem Wochenende patzen würde, erledigte der Rostocker FC bereits am Samstag seine Hausaufgaben und siegte im Spitzenspiel gegen die SpVg Blau-Weiß 90 Berlin souverän mit 3:1. Dabei reichten 45 Minuten aus, um den Sieger der Partie zu ermitteln. Zwar hatte Blau-Weiß Berlin auf die frühe Führung von Wolf (12.) noch die passende Antwort gefunden und glich wenig später durch Lopes de Oliveira aus (23.), jedoch gelangen den Rostockern noch vor der Pause zwei weitere Treffer. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich stellte Mbengani den alten Abstand wieder her. Kurz darauf war es dann Wolf mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags, der nicht nur die Führung der Hausherren ausbaute, sondern sogleich den 3:1-Endstand markierte, weil in Durchgang zwei keine weiteren Treffer fielen. Mit dem sechsten Sieg der laufenden Spielzeit springt der Rostocker FC erstmals auf den ersten Tabellenplatz. Blau-Weiß Berlin verpasst dagegen den Anschluss an die Tabellenspitze und rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab.

Der Greifswalder FC setzte sich durch den 4:2-Sieg gegen den SFC Stern im oberen Tabellendrittel fest. Dabei machte es die Mannschaft von Martin Schröder spannender als nötig. Zur Pause führten die Hausherren aufgrund der Tore von Selcuk (16.) und Knechtel (24.) bereits mit 2:0. In der Folge zeigten die scheinbar siegessicheren Greifswalder allerdings nicht mehr die gleiche Einsatzbereitschaft wie in der bockstarken Anfangsphase und verhalfen den Gästen auf diese Weise zurück in die Partie. Noch vor der Pause gelang Steglitz der Anschlusstreffer durch Telle (31.) und unmittelbar nach dem Seitenwechsel sogar der Ausgleich durch Ehritt (49.). Hochmotivierte Gäste verlangten dem Greifwalder FC alles ab und spielten weiterhin mutig nach vorne. Der Lucky Punch sollte ihnen an diesem Nachmittag aber verwehrt bleiben. Stattdessen holten die Hausherren zum K.O.-Schlag aus. Zunächst brachte Jovanovic seine Mannschaft zehn Minuten vor Schluss wieder in Führung (80.), ehe Knechtel dem SFC mit seinem zweiten Treffer endgültig den Gar ausmachte (88.). Während der Greifswalder FC mit dem vierten Sieg der laufenden Spielzeit auf den vierten Tabellenplatz klettert, verharrt der SFC Stern auf Rang 17.

Der Brandenburger SC muss als einzige Mannschaft der Liga nach wie vor auf den ersten Saisonsieg warten. Beim 0:2 gegen Eintracht Mahlsdorf setzte es die fünfte Saisonniederlage für das Tabellenschlusslicht. Gesellschaft im Keller haben die Brandenburger weiterhin von der Viktoria Seelow, deren Partie gegen den SC Staaken allerdings Corona-bedingt entfallen war. Zehn Gegentreffer in sieben Tagen und die sechste sieglose Partie in Folge musste die Reserve von Hansa Rostock hinnehmen. Nach dem spektakulären 4:4 gegen den Torgelower FC Greif am vergangenen Wochenende und der 1:2-Pleite gegen Neustrelitz unter der Woche unterlag die kleine Hansa dem FC Lok Stendal mit 0:4 und rutscht damit auf Platz 13 ab. Zum fünften Mal in Folge ungeschlagen blieb dagegen der Charlottenburger FC. Die Mannschaft von Volkan Uluc fuhr einen ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Stahnsdorf ein. Außerdem entschied der Ludwigsfelder FC das Mittelfeldduell mit dem FC Mecklenburg Schwerin mit 2:0 für sich. Ohne Sieger blieb das Aufeinandertreffen der TSG Neustrelitz und MSV Neuruppin - Endstand 1:1.