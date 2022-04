Zehetbauer trifft und fliegt: Junglöwen gewinnen spät beim Schlusslicht

Der TSV 1860 München II setzte sich bei Schlusslicht TSV Schwabmünchen in einer ereignisreichen Nachspielzeit mit 2:1 durch.

Zum neunten Mal in Serie blieb die U 21 des TSV 1860 München am Mittwochabend ungeschlagen. Bei Schlusslicht TSV Schwabmünchen sicherten ein früher und ein später Treffer drei Punkte.

Nach nicht einmal 120 Sekunden war es Zehetbauer, der die Gäste auf Vorarbeit Fofonahs nach einer Seitenverlagerung in Führung schoss. Nach dem frühen 1:0 fielen die Junglöwen jedoch in Lethargie. "So ein frühes Tor kann alles lösen oder schwerer machen", so Löwen-Trainer Frank Schmöller nach dem Spiel. "Es hat dazu geführt, dass die Mannschaft nicht mehr konsequent nach vorne durchgespielt hat. Letztlich hat uns das frühe Tor nicht gutgetan", so die Analyse des 55-Jährigen. Nach rund einer halben Stunde musste der Torschütze mit der Ampelkarte vom Feld (28.). Schmöller monierte "fehlende Cleverness" bei seinem Spieler. Jedoch wusste der abgeschlagene Tabellenletzte nichts mit der Überzahl anzufangen und strahlte wenn überhaupt nur nach ruhenden Bällen Gefahr aus. Jedoch traten auch die Gäste nur noch selten gefährlich in Erscheinung. Und so plätscherte das Spiel bis zur Nachspielzeit vor sich hin, ehe Prushi das Leder nach einem Standard irgendwie über die Linie drückte (90.+1). Doch die Löwen hatten noch einen Pfeil im Köcher. Über rechts landete der Ball bei U-19-Spieler Beutel, der den Ball frech über Schwabmünchens Keeper Reinert ins Tor zum 2:1-Sieg lupfte (90.+3).

Für Schwabmünchen kann am Wochenende der Abstieg besiegelt werden, sollte der TSV selbst in Donaustauf nicht punkten und Hallbergmoos gegen Ismaning gewinnen. Die Münchner U 21 dagegen ist spielfrei.