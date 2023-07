Zeefuik und Winkler fehlen Hertha "bis auf Weiteres"

Gegen Fortuna Düsseldorf begannen Marten Winkler und Deyovaisio Zeefuik für Hertha BSC in der Startelf, nun fehlen beide Akteure dem Bundesliga-Absteiger bis auf Weiteres.

Eigentlich war alles angerichtet, um bei Hertha BSC richtig durchzustarten. Nach seiner Leihe in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim, wo Winkler in der abgelaufenen Spielzeit 13 Scorerpunkte in 31 Spielen (davon neun Tore) sammelte, spielte das 20-jährige Eigengewächs der Alten Dame eine wichtige Rolle in den Planungen von Cheftrainer Pal Dardai.

Winkler erleidet Bänderverletzung im Sprunggelenk

Doch es soll vorerst nicht sein: In der 26. Minute hatte sich Winkler ohne gegnerische Einwirkung verletzt und musste lange behandelt werden, ehe er es nochmal versuchte, sich jedoch nach wenigen Sekunden auf dem Feld wieder auf den Rasen setzte und andeutete, dass es für ihn nicht weitergeht. Wie Hertha am Montagvormittag bekanntgab, hat sich das Offensivtalent eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt "bis auf Weiteres" aus.

Nur etwa eineinhalb Stunden später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Deyovaisio Zeefuik, gegen Düsseldorf noch über 90 Minuten auf dem Platz und ein Lichtblick (kicker-Note 2,0) in der Hertha-Elf, muss ebenfalls "bis auf Weiteres" passen. Eine Oberschenkelverletzung setzt den 25-jährigen Rechtsverteidiger matt.

Chancen für Dardai und Kenny?

Der Ausfall von Winkler könnte eine Chance für Palko Dardai bedeuten, der den Rechtsaußen bei der 0:1-Niederlage am Samstagabend ersetzte. Ob er am kommenden Spieltag dann tatsächlich in der Anfangsformation der Berliner steht, zeigt sich am Freitagabend, wenn Hertha BSC sein erstes Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden absolviert (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Den Ausfall Zeefuiks könnte derweil Jonjoe Kenny auffangen.