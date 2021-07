Zeefuik trainiert wieder - Ajax bestätigt Hertha-Interesse an Ekkelenkamp

Die Entwarnung bei Deyovaisio Zeefuiks Verletzung kam schon am Montagabend, am Mittwoch stand der Niederländer wieder auf dem Platz.

Aus dem Trainingslager von Hertha BSC in Leogang (Österreich) berichtet Andreas Hunzinger

Nach einem freien Nachmittag am Dienstag, hat Pal Dardai die Profis von Hertha BSC am Mittwochvormittag wieder auf den Trainingsplatz in Leogang gebeten. Auf dem Programm standen unter anderem Sprints, Pass- und Abschlussübungen.

Dabei dürfte der Hertha-Coach folgenden Umstand erfreut registriert haben: Alle 29 Akteure standen auf dem Platz. Neben Marton Dardai und Maximilian Mittelstädt, die zuletzt zweimal aus Gründen der Belastungssteuerung individuell trainiert hatten, war am Mittwoch auch Deyovaisio Zeefuik wieder mittendrin im Trainingsgeschehen.

Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte sich am Montagvormittag im Rahmen einer Spielform beim Versuch, einen langen Diagonalball mit dem Kopf zu klären, mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte sich am Bandapparat und an der Gelenkkapsel verletzt.

Neben Hertha noch weitere Klubs an Ekkelenkamp dran

Abseits dessen hat Marc Overmars (48), Sportdirektor von Ajax Amsterdam, gegenüber dem niederländischen Magazin "Voetbal International" bestätigt, dass Hertha neben anderen Klubs aus dem Ausland zu den Interessenten an Mittelfeldakteur Jurgen Ekkelenkamp (21) gehört.