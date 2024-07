Zebras im Heidewald: Der Spielplan der Regionalliga West 2024/25

Auch in der Regionalliga West naht der Beginn der neuen Runde. Am Mittwoch hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den Spielplan für die Saison 2024/25 veröffentlicht.

Flutlicht-Highlight zum Auftakt: Der FC Gütersloh empfängt am 1. Spieltag den MSV Duisburg. IMAGO/Funke Foto Services

Wenn am 26. Juli das Eröffnungsspiel der Regionalliga West steigt, dann treffen zwei Klubs mit höherklassiger Erfahrung aufeinander: Unter Freitags-Flutlicht spielt der ehemalige Zweitligist FC Gütersloh im heimischen Ohlendorf Stadion im Heidewald gegen Bundesliga-Gründungsmitglied MSV Duisburg. In den beiden darauffolgenden Tagen - eine exakte Terminierung erfolgt zeitnah - finden die restlichen acht Partien des 1. Spieltags statt. Unter anderem treffen mit dem KFC Uerdingen 05 und den Sportfreunden Lotte zwei Aufsteiger aufeinander. Auch die zwei weiteren Neulinge Türkspor Dortmund (gegen den Wuppertaler SV) und Eintracht Hohkeppel (gegen die U 21 des 1. FC Köln) starten vor heimischer Kulisse.

Mit dem 18. Spieltag rund um den 7. Dezember endet planmäßig das Regionalliga-Jahr. 2025 soll es am letzten Januar-Wochenende weitergehen. In der Zwischenzeit sind einzelne Nachholspiele realistisch.

Auf- und Abstieg sind spätestens am 17. Mai geklärt, dann geht der letzte Spieltag über die Bühne. Unter anderem reist der amtierende Vize-Meister 1. FC Bocholt zum SC Paderborn II, während die von vielen als Favorit eingestuften Duisburger ihr Saison-Finale in Lotte bestreiten. Die Regionalliga West darf bekanntlich jedes Jahr ein Direkt-Ticket in die 3. Liga vergeben.

Hier geht's zum kompletten Spielplan der Regionalliga West 2024/25.