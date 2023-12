ZDF zeigt Eröffnungsspiel der EM gegen Schottland

Obwohl sich die Telekom sämtliche Übertragungsrechte der EM 2024 in Deutschland gesichert hat, müssen sich die Fußballfans keine Sorge machen. ARD und ZDF sind per Sublizenz dabei und haben sich die deutschen Spiele aufgeteilt.

Das ZDF wird das Eröffnungsspiel der EM 2024 aus München zwischen Deutschland und Schottland am Freitag, 14. Juni (21 Uhr MESZ) übertragen. Für die restlichen beiden Gruppenspiele der DFB-Elf steigt dann die ARD in den Ring. Am 19. Juni (18 Uhr MESZ) zeigt der Sender die Partie in Stuttgart gegen Ungarn. Auch das dritte Gruppenspiel in Frankfurt gegen die Schweiz (21 Uhr MESZ) wird die ARD übertragen.

Bei einem Weiterkommen der Nationalmannschaft ins Achtelfinale sowie einem möglichen Erreichen des Halbfinales überträgt wieder das ZDF. Demnach würde die ARD ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung zeigen. Das EM-Finale am 14. Juli 2024 um 21 Uhr (MESZ) in Berlin ist ebenfalls in der ARD zu sehen.

Nur fünf Spiele laufen exklusiv

Insgesamt hat sich das öffentliche rechtliche Fernsehen die Rechte von 34 der insgesamt 51 Spiele gesichert. Zudem werden zwölf Spiele von RTL übertragen. Somit verbleiben fünf Spiele exklusiv bei MagentaTV, das alle 51 Spiele im Programm haben wird und sich die TV-Rechte bereits 2019 gesichert hatte.

Dass die deutschen Fans nicht in die Röhre schauen, regelt der Rundfunkstaatsvertrag. Demnach müssen "Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" - und dazu gehören alle Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale - unverschlüsselt den Zuschauern angeboten werden. Die Telekom hätte dies nur durch ein Internetangebot gewährleisten können.