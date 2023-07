ZDF überträgt Eröffnungsspiel mit Meister Bayern München

Der Frauen-Fußball erlebt derzeit einen Boom und dürfte durch die anstehende WM weiteren Aufwind bekommen. Das zeigt sich auch an der Präsenz im TV. Nicht nur das Eröffnungsspiel wird für eine breite Öffentlichkeit zu sehen sein.

Mission Titelverteidigung startet in Freiburg: Bayern muss auswärts ran. IMAGO/Michaela Merk

Mit neuem Namen gehen die Frauen in die Saison 2023/24: Google Pixel Frauen-Bundesliga heißt der Wettbewerb künftig offiziell und drängt zunehmend in die Öffentlichkeit. Nachdem der neue Spielplan vorgestellt wurde, gab das ZDF bekannt, dass das Eröffnungsspiel zwischen dem SC Freiburg und Meister Bayern München am 15. September (18.15 Uhr) im Free TV laufen wird.

"Über die Fußball-WM und die Spiele des deutschen Teams hinaus bieten wir auch Live-Übertragungen aus den nationalen und europäischen Vereinswettbewerben im Frauenfußball. Dass wir nach den DFB-Pokal-Übertragungen und dem Champions-League-Finale in der vergangenen Saison nun auch Spiele der Frauen-Bundesliga im Programm haben, freut uns sehr. Entsprechend gespannt blicken wir auf die kommende Spielzeit", kommentiert ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Denn bei dem Eröffnungsspiel wird es nicht bleiben. ARD und ZDF haben das Recht auf zehn frei empfangbare Spiele pro Saison erworben. Zudem sieht der neue Spielplan eine Montagspartie vor, die bei "Sport1" auf Sendung gehen wird. Damit werden insgesamt 32 Partien im Free TV zu sehen sein.

Außerdem werden weiterhin alle Spiele live bei "MagentaSport" zu sehen sein. Als neue Alternative kommt DAZN dazu. Der Streamingdienst zeigt ebenfalls alle Partien in voller Länge im Pay-Bereich.

WM drohte der TV-Blackout

Im Vorfeld der Frauen-WM (20. Juli bis 20. August 2023) gab es allerdings Ärger mit den TV-Rechten und es drohte gar ein TV-Blackout. Erst einen Monat vor Turnierstart erfolgte zwischen der Europäische Rundfunkunion (EBU) und der FIFA eine Einigung, sodass jetzt doch alle Spiele in der ARD und dem ZDF zu sehen sein werden.