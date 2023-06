ZDF-Sportchef verteidigt und lobt Neumann

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann sah sich rund um ihren historischen Einsatz beim Champions-League-Finale Anfeindungen ausgesetzt. Der Sender stellte sich klar hinter sie.

Claudia Neumann kennt das Ganze schon, das macht es nicht besser: Am Samstagabend musste die Kommentatorin des ZDF mal wieder heftige Anfeindungen in den sozialen Medien über sich ergehen lassen, obwohl sie einfach nur ihre Arbeit gemacht hatte. Die 59-Jährige hatte als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Champions-League-Finale der Männer kommentiert.

Schon vor dem Spiel in Istanbul, das Manchester City gegen Inter Mailand mit 1:0 gewann, war ihr Name bei deutschen Twitter-Trends oben aufgetaucht. Während ihres Einsatzes, bei dem sie Per Mertesacker als Co-Kommentator an ihrer Seite hatte, häuften sich dann die beleidigenden und sexistischen Kommentare. Ihr Vorgesetzter beim ZDF gab Neumann, die selbst nicht auf den Social-Media-Kanälen aktiv ist, Rückendeckung.

"Claudia Neumann ist eine professionelle und erfahrene Kommentatorin, was sie beim Champions-League-Finale einmal mehr unter Beweis gestellt hat", betonte York Polus, der Sportchef des Senders. "Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay. Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt."

"Bei Frauen beginnt die Ablehnung schon vor dem Anpfiff"

Neumann, die bei der EM 2016 als erste Frau bei einem großen Männer-Turnier als Kommentatorin fungierte, erlebt das seit Jahren. "Kommentierung ist sicher Geschmackssache, aber bei Frauen beginnt die Ablehnung schon vor dem Anpfiff. Das ist völlig frei von jeder inhaltlichen Bewertung", zitiert das ZDF am Sonntag die ehemalige deutsche Nationalspielerin Katja Kraus, die Teil des Netzwerks "Fußball kann mehr" ist.

Weil die "Fußballlandschaft von Männern geschaffen und über Jahrzehnte dominiert" wurde, gebe es "keine Kompetenzzuschreibung bei Frauen", sagt Kraus, die den Profifußball der Männer als Funktionärin bestens kennengelernt hat. "In dieser gibt es klare Regeln, eine habituelle Ordnung, die nicht einladend ist für Frauen."

Unabhängig von Neumann erlebte das ZDF einen mäßigen Samstagabend. Lediglich 5,56 Millionen Fans (Marktanteil: 26,1 Prozent) sahen ManCitys Triumph. Beim Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (1:0) hatten vor einem Jahr noch 8,39 Millionen (34,5 Prozent) eingeschaltet.