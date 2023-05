ZDF bestätigt Live-Übertragung des CL-Finals

Am 3. Juni spielen die Frauen des VfL Wolfsburg im Champions-League-Endspiel gegen den FC Barcelona um Europas Krone. Das ZDF überträgt live aus Eindhoven. Dies bestätigte der Sender am Mittwoch.

Bestätigt: Das ZDF überträgt das Frauen-Endspiel in der Champions League zwischen Wolfsburg und Barcelona. imago images/Matthias Koch

Die Wolfsburger Frauen erreichten nach einem wahren Krimi gegen den FC Arsenal das Sehnsuchts-Ziel. Im Halbfinale gewannen die Niedersächsinnen das Rückspiel mit 3:2 nach Verlängerung und schafften damit den Sprung nach Eindhoven.

In der niederländischen Stadt wartet auf die Wolfsburgerinnen der FC Barcelona, der damit zum dritten Mal in Folge im Endspiel der Königsklasse steht. 2021 gewannen die Katalaninnen den Pokal, in der vergangenen Spielzeit unterlagen sie Olympique Lyon. Wolfsburg gewann die Champions League bisher zweimal - 2013 und 2014. Danach standen sie noch dreimal im Finale, verloren aber jedes Mal gegen Lyon - zuletzt 2020.

Nun also steigt der vierte Anlauf für den VfL, um die Negativserie zu durchbrechen. Und nach der Verwirrung bei den Übertragungsrechten am gestrigen Dienstag herrschte tags darauf Klarheit. Das ZDF wird die Partie am 3. Juni (16 Uhr, LIVE! bei kicker) definitiv live übertragen, im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung zwischen der Europäischen Rundfunkunion und dem Streamingdienst "DAZN" erhielt der öffentlich-rechtliche Sender die entsprechenden Medienrechte.

Genau dies hatte das ZDF auch schon am Dienstag bekanntgegeben und dabei "DAZN" leicht irritiert, denn dort wusste man nur von "laufenden Gesprächen", aber noch nicht von einer Einigung.

Das Finale wird von ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentiert. Das Stadion in Eindhoven ist - erstmals in einem Endspiel der Frauen-Königsklasse - mit 34.120 Zuschauern bereits ausverkauft.

Auch Pokal-Finale im ZDF

Einige Stunden nach dem Highlight im Frauen-Fußball wartet im ZDF der nächste Leckerbissen: In Berlin steigt das DFB-Pokal-Finale der Männer zwischen Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger RB Leipzig. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin durch den Pokalabend, Ex-Profi Per Mertesacker ist als Experte dabei, die Partie kommentiert Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist der frühere Bundesligaspieler Hanno Balitsch im Einsatz.