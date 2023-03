Zawistowska erhält Chance bei Bayern-Profis

Die Leihe zum 1. FC Köln hat sich für Flügelspielerin Weronika Zawistowska (23) ausgezahlt: Ab Sommer wird sie Teil des Profikaders beim FC Bayern sein.

Geduld zahlt sich manchmal aus. Im Fall von Weronika Zawistowska durchaus: Die Polin war im Sommer 2021 als 21-Jährige von KKS Czarni Sosnowiec zum FC Bayern gewechselt - naturgemäß ein sportlich großer Schritt. Aus diesem Grund hatten die Münchnerinnen, damals aktueller Meister, das Talent direkt weiterverliehen.

Zunächst für ein Jahr sollte sich die linke Mittelfeldspielerin beim 1. FC Köln akklimatisieren. Das gelang ihr vortrefflich: In ihrer Debütsaison in Deutschland sammelte sie direkt 22 Bundesliga-Einsätze, lief also in jedem Spiel auf, und schoss drei Tore. Die Bayern verlängerten daraufhin im Sommer 2022 die Leihvereinbarung mit den Kölnerinnen um ein weiteres Jahr.

Bayern bedankt sich beim 1. FC Köln

Weil die positive Entwicklung der Flügelspielerin anhielt, verkündete der FC Bayern am Dienstag nun: Zawistowska wird im Sommer eine Chance im Profikader des aktuellen Vize-Meisters erhalten. "Weronika hat in den letzten eineinhalb Jahren bereits ihre Qualitäten und starke Leistungen in der Bundesliga gezeigt", lässt sich Bianca Rech, die Sportliche Leiterin in München, zitieren. "Wir freuen uns, gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte zu gehen." Sie richtete einen Dank an die Kölnerinnen, die Zawistowska "hervorragend aufgenommen" hätten und "mitverantwortlich für ihre positive Entwicklung" seien.

"Das ist eine große Chance für mich, und ich habe von Anfang an daran geglaubt, als ich beim FC Bayern unterschrieben habe", sagt die Spielerin selbst. "Ich habe eineinhalb Jahre lang hart gearbeitet, um dieser Gelegenheit nahezukommen. Damit verbunden sind große Emotionen und Gefühle", so Zawistowska.

In der laufenden Saison ist die polnische Nationalspielerin weiterhin eine feste Größe in der Domstadt. Nur an ihrer derzeitigen Torgefährlichkeit könnte sie noch feilen (elf Einsätze, null Tore). Schließlich benennt der FC Bayern in seiner Mitteilung Zawistowska als Stürmerin - und plant möglicherweise entsprechend mit ihr. Ihr Arbeitspapier in München läuft bis Sommer 2024.