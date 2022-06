Zaubertrank E-Fuels: Rettung für den Verbrenner?

Das EU-Parlament hat sich festgelegt: Ab 2035 sollen keine neuen Benziner und Diesel mehr verkauft werden dürfen. Synthetischen Kraftstoffen zeigt man in Brüssel die kalte Schulter. Das halten die Befürworter der sogenannten E-Fuels für einen Fehler. Einen Automobilhersteller könnte die ablehnende Haltung besonders treffen.

Seit das EU-Parlament Anfang Juni beschlossen hat, dem Verbrenner ab 2035 das Lebenslicht auszublasen, erhitzt dieses Aus die Gemüter. Dabei ist es streng genommen gar keines. Denn festgelegt hat man sich in Brüssel "nur" darauf, Pkws und leichten Nutzfahrzeugen keinerlei CO2-Emissionen mehr zu gestatten. Doch das ist mit Verbrennern nicht zu machen. Nicht einmal mit Hybriden oder Plug-in-Hybriden, die ja nur teilelektrifiziert fahren, also nach wie vor auch einen konventionellen Motor nutzen.

Dabei gibt es einen Zaubertrank, der nach Meinung mancher dem Verbrenner die Rettung bringen könnte: Synthetisch erzeugter Kraftstoff, der nicht auf dem fossilen Rohstoff Erdöl basiert. Nicht zu verwechseln sind die sogenannten E-Fuels mit Bio-Treibstoffen, die aus Energiepflanzen wie Zuckerrüben, Mais oder Weizen gewonnen werden und insofern - Stichwort "Teller statt Tank" - in Konkurrenz zur Nahrung treten. Oder, sofern Palmöl verarbeitet wird, für das Abholzen von Ur- und Regenwald verantwortlich sind.

Wasserstoff als Grundprodukt

Vereinfacht gesagt, werden E-Fuels hergestellt, indem Wasser zunächst per Elektrolyse in Sauerstoff (O2) und Wasserstoff (H2) aufgespalten wird. Der Wasserstoff erfährt anschließend eine Anreicherung mit Kohlendioxid (CO2), das entweder ein Abfallprodukt industrieller Fertigungsprozesse ist oder direkt aus der Umgebungsluft stammt. Aus dem sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren (PtL) könnte nicht nur Benzin und Diesel entstehen, sondern auch Kerosin für Flugzeuge oder Treibstoff für Schiffe.

Mit E-Fuels betriebene Verkehrsmittel würden also nur das CO2 emittieren, aus dem ihr Kraftstoff produziert worden ist. Unterm Strich bedeutet das Klimaneutralität, entspricht aber - so paradox das klingt - nicht den Vorgaben der EU. Denn sie fordert, dass das Auto im Fahrbetrieb CO2-frei bleiben muss.

Ampel-Streit

So soll es in Zukunft werden: Laden statt Tanken. Kia

Die Verfechter der E-Fuel-Idee sitzen auch in der FDP, und so hat sich an den synthetischen Kraftstoffen bereits ein handfester Ampel-Streit entzündet. Dem Beschluss des EU-Parlaments müssen nämlich am kommenden Dienstag noch die einzelnen Mitgliedsstaaten zustimmen. Während Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bereits angekündigt hat, dass Deutschland dies tun werde, lässt Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Gegenteil verlauten - Deutschland würde das faktische Verbrenner-Verbot nicht unterstützen. Parteikollege und Verkehrsminister Volker Wissing insistiert, dass Verbrenner auch nach 2035 noch zugelassen werden dürfen - sofern sie nachweisbar nur mit E-Fuels betankt werden können.

Kritik an "Technologiefeindlichkeit"

Von "Technologiefeindlichkeit" ist schon in einem Brief die Rede gewesen, den eine Gruppe von 300 Wissenschaftlern um Thomas Koch, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), im Vorfeld des EU-Beschlusses an die Parlamentarier gerichtet hat. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) wiederum moniert, dass "den Forschungsabteilungen die Chance genommen wird, den Verbrennungsmotor durch die Produktion von CO2-neutralen Kraftstoffen zu einem klimaneutralen Antrieb der Zukunft zu machen". Ähnlich äußert sich Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA): "Um die Klimaziele zu erreichen, werden alle Technologien gebraucht, auch E-Fuels".

Quintessenz der Kritik: Die ausschließliche Fokussierung auf batterieelektrischen Antrieb ersticke jegliche ingenieurstechnische Kreativität im Keim, die möglicherweise auch andere zielführende Wege aufzeigen könnte - zum Beispiel die synthetischen Kraftstoffe.

Perspektive für Bestandsfahrzeuge

Dabei spielt noch ein anderer Gedanke eine Rolle als der, den Verbrenner zukunftsfähig zu machen: Dass ab 2035 keine neuen (!) Verbrenner mehr verkauft werden dürfen, bedeutet nicht, dass die Bestandsfahrzeuge sofort auf dem Schrottplatz landen. Perspektivisch werden sie noch eine ganze Weile weiter fahren, und das sollten sie möglichst umweltfreundlich tun. Abgesehen davon gilt das geplante Verbot zumindest nach aktuellem Stand nur für die EU, nicht aber für den großen Rest der Welt.

Das Versprechen, das sich um die E-Fuels rankt, ist ein großes. Und doch bleibt fraglich, ob es eingehalten werden kann. Denn es gibt auch Schattenseiten. Erstes Problem: Der Öko-Sprit ist teuer. Nach heutigem Stand, heißt es beim ADAC, würde ein Liter 4,50 Euro nur in der Herstellung kosten. Und selbst wenn sich das noch reduziert, bleibt abzuwarten, ob nicht vielleicht die Verbrauchswerte der Autos steigen werden.

Hoher Energieaufwand

Zweites Problem: Die Herstellung der synthetischen Kraftstoffe ist mit einem enorm hohen Aufwand an Wasser und Strom verbunden. Drittens: Dieser Strom muss aus regenerativen Quellen stammen, Wasser, Wind oder Sonnenstrahlung also. Doch bei grünem Strom sind die Kapazitäten knapp. So knapp, dass es sinnvoller erscheint, ihn - wenn überhaupt - für die Produktion von E-Fuels einzusetzen, die dann nicht dem Pkw, sondern Schiffen, Flugzeugen oder dem Schwerlastverkehr zugutekommen. Denn das sind Verkehrsmittel, für die batterieelektrischer Antrieb kaum eine Option ist - viel zu groß und zu schwer müssten die benötigten Akkus sein.

E-Fuel-Produktion: Porsche hat in diese Anlage im südchilenischen Punta Arenas investiert. Porsche

Die vierte Problematik liegt schließlich im Wirkungsgrad: Jeder der vielen Herstellungsschritte, die zu E-Fuels führen, geht mit Wirkungsverlusten einher. Der ADAC rechnet vor, dass von der anfangs eingesetzten Energie nur zehn bis 15 Prozent schlussendlich am Rad ankommt, zumindest nach heutigem Stand der Technik. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Volkswagen. Heißt: Anstatt viel kostbaren Öko-Strom bei der Produktion synthetischer Kraftstoffe zu verpulvern ist es effizienter, ihn gleich direkt in die Batterie eines Elektroautos fließen zu lassen, das etwa 70 bis 80 Prozent der investierten Energie nutzt. Und so bleibt es eher fraglich, ob E-Fuels den Verbrenner wirklich retten werden.

Problem für Porsche?

Keine gute Nachricht ist die ablehnende Haltung der EU gegenüber den Öko-Kraftstoffen übrigens für Porsche: Der Zuffenhausener Sportwagenbauer setzt seit längerem Hoffnungen auf die E-Fuels. Und hat entsprechend investiert: Umgerechnet knapp 70 Millionen Euro steckt man in die Pilotanlage "Haru Oni" im chilenischen Punta Arenas, deren Aufbau gemeinsam mit Partnern wie Siemens Energy betrieben wird. Patagonien ist sehr windreich und bietet beste Voraussetzungen für die Erzeugung von Windstrom, mit dessen Hilfe es bis 2026 möglich sein soll, 550 Millionen Liter synthetischen Kraftstoffs pro Jahr herzustellen. Erhofft hatte sich Porsche-Entwicklungschef Michael Steiner unter anderem eine günstige Besteuerung des Umwelt-Kraftstoffs. Dafür dürften sich die Aussichten jetzt zumindest in der EU verschlechtert haben.