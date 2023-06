Zauberpässe vom Joker: Denver legt in den Finals gegen Miami vor

NBA - Highlights by DAZN 02.06.2023

4:38Wie so oft in dieser Spielzeit war es Nikola Jokic, der seine Denver Nuggets mit einer starken Vorstellung zum Sieg führte. In Spiel 1 der Finalserie gegen die Miami Heat ließ der Favorit nichts anbrennen und holte einen 104:93-Erfolg.